スタンドからの声援は、時に選手を奮い立たせ、球場の空気さえ変える。だが、熱が入りすぎるあまり、応援が思わぬ形で“一線”を越えてしまうこともある。【久保田龍雄/ライター】

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横断幕に「全員死刑」

8月29日の阪神対巨人では、7回に森下翔太が死球を受け、代走を送られてベンチに下がると、一部の巨人ファンが「最高です！」と記されたタオルを振り、SNS上で「非常識極まりない」などの非難が相次いだ。

6月21日の巨人対中日でも、8回に浦田俊輔がエラーを犯した直後、中日ファンの「いいぞ！浦田！」コールが物議を醸した。いずれも対戦相手への礼を失したパフォーマンスだが、過去には自軍への不適切な応援が問題になったケースも何度かある。

選手を応援するはずが…

監督解任問題などをめぐるゴタゴタから、一部のロッテファンが球団を非難する過激な内容の横断幕を右翼席に掲げたのが、2009年9月25日からのオリックス3連戦である。

同年は、ボビー・バレンタイン監督が高年俸などを理由に「今年限りで退任」と取り沙汰されたことから、シーズン開幕後、ファンがメッセージボードや横断幕をスタンドに掲げ、続投を訴えていた。

その後、バレンタイン監督が同年限りでの退団を表明し、一時は沈静化していたが、シーズン最後の週末となる本拠地でのオリックス3連戦を迎え、5位と低迷するチームへの不満と併せて再燃した形だ。

翌26日には、心ないファンが球団幹部3人を名指しで「全員死刑」と大書するなど過激な横断幕を掲げ、プレーする選手たちをイライラさせた。

西岡剛もその一人だった。「初回の打席に入ったときから目に飛び込んできた。そこ（横断幕）に打ち込んだろかと思った」と怒りを込めてバットを振ったところ、球団新記録となるシーズン7本目の先頭打者本塁打が右中間席に飛び込んだ。

結果的にこの一発が決勝点となり、ロッテは6対2の勝利。試合後、お立ち台に呼ばれた西岡は「選手のプレーを見て、将来プロになりたいと夢見る子供たちも見に来ている。ああいう中でプレーしたいと思う少年はいない。子供たちの夢を壊さないでください。本当にロッテを愛してくれているのなら、明日から横断幕を下げてください」と声を詰まらせながら、スタンドのファンに訴えた。

ところが翌27日のオリックス戦、フロント批判の横断幕はほとんど姿を消したものの、「二日酔いで試合サボリ、夢を語るスピードスター」など、西岡を揶揄する横断幕がお目見えし、ブーイングを浴びせるファンもいた。

だが、ファンの大半は自然発生的に“剛コール”を贈り、その声援はブーイングを上回った。

働けコール

2023年6月14日の巨人対西武では、西武ファンが自軍の選手に「働け！」とコールする騒動が起きた。

松井稼頭央監督が就任した同年、山川穂高が5月に女性問題をめぐって登録抹消されるなど、4番不在のチームは得点力不足から低迷。前日も巨人に0対3と完封負けし、3連敗でリーグ最下位に沈んでいた。

この日も序盤で3点のリードを許し、ファンのフラストレーションは溜まる一方だった。

1対4の4回1死無走者の場面で7番・金子侑司が打席に入ると、左翼席の西武ファンから「働け！働け！金子！」のコールが響きわたった。

2019年に2度目の盗塁王を獲得した金子は、同年オフに総額5億円超（推定）の4年契約を結んだが、21年に打率.192に終わるなど成績不振が続いていたことから、ファンの不満が“働けコール”という形で表れたようだ。

この打席で金子は空振り三振に倒れ、2死後、古賀悠斗も右飛で3者凡退に終わると、一部のファンからブーイングが起きた。

この日も西武は元気なく1対7と完敗。SNS上では「働けコール」がトレンド入りし、「選手にもファンにも失礼」「ヤジと変わらん」など批判の声が相次いだ。

その後、「西武ライオンズ応援団」のツイッター（現・X）が更新され、「今日の応援のコールに関してまず謝罪したいと思います。応援団としてみなさんを引っ張っていく上で最悪でみっともないコールをしたことをお詫び申し上げます。金子選手に対しても無礼なコールだったと思います」と謝罪文を掲載した。

そして翌15日の巨人戦、長谷川信哉、金子が2回に連続犠飛を放ち、2点を先制。スタンドの西武ファンから盛大な“金子コール”が沸き起こった。レフトの守備位置に就いた金子も帽子を取って一礼し、応援するファンと心を通わせた。

もっと強くなることを考えろ

チームの応援歌の歌詞に「不適切なフレーズがある」とクレームをつけたのが、中日・与田剛監督である。

2019年のシーズン中、ピンク・レディーのヒット曲の歌詞を変えた人気応援歌「サウスポー」の「お前が打たなきゃ誰が打つ」の部分について、「『お前』という言葉を子供たちが歌うのは、教育上良くないのではないか」と疑問を呈し、球団を通じて「お前」を選手名に変えられないかとの意向を応援団側に伝えたことが発端だった。

これを受ける形で中日応援団は7月1日から「サウスポー」を当面の間、自粛することを発表した。

だが、他球団では選手個人の応援歌で「お前」が使われている例も少なくないだけに、ファンは反発。言い出しっぺの与田監督は、チームも5位で低迷中とあって、ネット上で「そんなヒマがあるのなら、もっと強くなることを考えろ」などと叩かれ、“お前騒動”に発展した。

与田監督は「僕は単純に『お前』という表現よりは名前のほうにしてもらえませんかというのがことの発端なので。シンプルにそこだけです」と困惑の態で説明。「自粛してほしい」「やめてほしい」と言ったわけではなかったが、監督自ら応援のあり方に注文をつけるという異例の行動が、余計に反感を買った感もあった。

その後、「サウスポー」は2022年に就任した立浪和義監督が「我々は応援してもらっている立場。別に自分はそんなに気にはしないですよ」と容認し、約3年ぶりに復活した。

明らかに不適切な応援ならともかく、「お前」のように必ずしも不適切と断定できない問題もある。改めて応援のあり方の難しさを考えさせられる。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！ 激突！ 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部