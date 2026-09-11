飼い主が振り向くと、ベビーガードの隙間に顔を無理やり突っ込んでいる愛犬の姿が--。カニンヘンダックスのバッチョくんを捉えた写真がX（旧Twitter）に投稿され、43万回以上表示と2.7万件を超える「いいね」が集まりました。



【写真】柵越しのダックス、強烈変顔に爆笑！

バッチョくんは、なぜこんなにも隙間に顔を突っ込んでいるのでしょうか。その先には一体なにがあったのか、飼い主のイシミんさんに話を聞きました。



「おやつをもっと」「遊んで」いつもの猛アピール

--この写真を撮ったときの状況を教えてください。



友達とオンラインで『モンスターハンター』と『原神』を遊んでいました。隣の部屋から、バッチョがベビーガードを爪でたたく「カンカンチャッチャッ」という音がして、振り向いたんです。すると、直前まではおやつを食べたり、おもちゃで遊んでいたはずのバッチョがこの状態になっていました。



--バッチョくんの年齢や犬種、性格を教えてください。



本名はスバルといいます。3月3日生まれの1歳の男の子で、カニンヘンダックスです。性格は「あきらめない心と反逆心と食欲の塊」。パン系のおもちゃが好きで、お気に入りはホットドッグのぬいぐるみ。いたずらをして姉犬や同居猫に叱られても懲りず、また挑むような子です。



--あの表情は、どのような気持ちだったと思いますか？



ほぼいつも通りの行動なので、「おやつをもっとくれ」か「遊んでくれ」だと思います。撮影後もしばらく続けていましたが、姉犬のアリサにお尻を前足でたたかれるとやめて、部屋の奥へ消えていきました。



--普段から変顔を見せるのでしょうか？



変顔が通常の顔ではないかと思うほど、よく見せます（笑）。叱られたときや腑に落ちないときは眉間にしわを寄せてにらみ、また姉犬に怒られています。印象に残っているのは、ふりかけを食べたときと、兄犬のシロモをにらんだときの顔です。



--反響で印象に残った声と、バッチョくんの魅力を教えてください。



中山昌亮さんのホラー漫画『不安の種』に登場する「オチョナンさんみたい」と言われたことです（笑）。知人に教えられて初めて見たら似ていて、笑いました。魅力はあきらめない不屈の心と人懐っこさ、お気に入りのおもちゃを自慢するところ。いたずらも含め、最後は全部「かわいい」に落ち着きますね！



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）