先月、相模原市の農道で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり死亡した事件に絡み、警察は、当時、男子生徒と一緒にいた中学2年の男子生徒への傷害の疑いで16歳と17歳の少年、あわせて4人を逮捕しました。

この事件は先月22日の未明、相模原市中央区の農道で高校2年の清水刹那さん（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。

警察は、当時、清水さんと一緒にいた中学2年の男子生徒（14）への傷害の疑いで、▼相模原市中央区の会社員の17歳の少年2人、▼相模原市中央区の無職の16歳の少年、▼相模原市緑区の会社員の16歳の少年のあわせて4人を逮捕しました。

4人は先月22日午前2時40分ごろ、相模原市中央区の空き地で中学2年の男子生徒の顔面を素手で殴るなどしてけがをさせた疑いがもたれています。

中学2年の男子生徒は軽いけがをしました。

防犯カメラの捜査などから4人が浮上したということですが、警察は4人の認否を明らかにしていません。

事件をめぐっては、現場付近の防犯カメラに、清水さんと中学2年の男子生徒が乗っているとみられるバイクが黒っぽい乗用車に追いかけられる様子が映っています。

中学2年の男子生徒は、警察に対し、「追いかけてきた乗用車に乗っていた複数の男から暴行を受けた」と話していました。

今回逮捕された4人は全員車に乗っていたということで、警察は4人が清水さんらと何らかのトラブルとなり清水さんと中学2年の男子生徒が乗るバイクを追いかけた上、暴行に及んだとみています。

警察によりますと、4人は中学2年の男子生徒と面識がないとみられるということです。

また、清水さんの死因は頭部を打撲したことによる、脳挫傷だったと判明していて、警察は逮捕した少年4人から事情を聴き、清水さんが死亡したいきさつについても調べを進める方針です。