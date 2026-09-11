わんちゃんのご飯を用意していた飼い主さん。すると、わんちゃんがご飯を待ちきれず……。衝撃的な駄々のこね方を披露する様子は、記事執筆時点で17万6000回以上再生されており、「可愛すぎて涙出ましたww」「こんな可愛い駄々こねっこならずっと見てられる♡」といった声が寄せられました！

【動画：犬のご飯の準備中、ふと『足元』を見てみたら→駄々をこねていて…小さな子供のような光景】

️ご飯を準備していると…

Instagramアカウント「dog_10family(@doglover.kk)」さまに投稿されたのは、投稿者さまの愛犬「オコゲ」ちゃんの衝撃的な"駄々のこね方"です。

ある日、飼い主さんがみんなのご飯の準備をしていたところ、オコゲちゃんが足元に近寄ってきたのだとか。どうしたのかと様子を見ていると……

なんとゴロンと仰向けになったではありませんか！いったい何をしているのでしょうか。しばらく様子を見ていると、「ワン！」と吠えながら後ろ足をブンっと後ろ蹴りするような行動に！

この後も何度もこの行動を繰り返すオコゲちゃん。飼い主さん曰く、これはオコゲちゃん流の「ご飯、早くちょうだい！」という駄々のこね方なのだそう！独特すぎます（笑）

️衝撃的な駄々のこね方が話題に

その後も全身を使って衝撃的な駄々のこね方を続けるオコゲちゃん。しかし、さすがに疲れてきたのか、最後はゴロンと元の姿勢に戻り、飼い主さんに向けてニコッと笑顔を向けるのでした（笑）

あまりにも衝撃的で独特な駄々のこね方には、「えーーめちゃくちゃ可愛い！」「こんなダダ可愛すぎる♡」「声といい、可愛い体型といい、ピーンと伸びた足といいwww」「何もかも愛おしいですね！」といった声が寄せられました！

普段からこの独特スタイルで駄々をこねているというオコゲちゃん。そんなオコゲちゃんのしつこさに、他のわんちゃんが怒ることもあるのだとか。

そんな愉快なわんちゃんたちの生活は、Instagramアカウント「dog_10family(@doglover.kk)」さまにて紹介されています。

オコゲちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「dog_10family(@doglover.kk)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。