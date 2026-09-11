【お家片付け全記録】片付け苦手なママがプロに頼んだら、何年も悩んでた家が2日で変わった
整理収納アドバイザーの安田みらいさんが運営するYouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【お家片付け全記録】片付け苦手なママがプロに頼んだら、何年も悩んでた家が2日で変わった」を公開した。今回は「お家丸ごと整理収納サポート」の2日目として、3階の各部屋やキッチンの細かな収納を見直す様子が収められている。
動画では、依頼者である千夏さんの家を整理。3階にある娘たちの部屋や千夏さん自身の部屋で、家具の配置変更や不用品の仕分けを行った。千夏さんの部屋では、ベッドやタンスのレイアウトを変更し、見違えるほど広々とした空間に。引き出しの衣類は「立てて入れる」ことで、一目で何が入っているか分かるように収納されている。
また、これまでほとんど使われていなかったという次女の部屋のクローゼットも見直し、上部の空間には衣装ケースを重ねて無駄なく活用。さらに、キッチンの食器棚では「頻度」をテーマに整理を実施した。普段使わない食器を別の場所に移動させることで棚に余白を生み出し、「ワンアクションで取れる」使い勝手の良いキッチンへと生まれ変わっている。
片付けのプロによる実践的な収納アイデアや家具の配置術は、自宅の片付けに悩む人にとって大いに参考になりそうだ。
動画では、依頼者である千夏さんの家を整理。3階にある娘たちの部屋や千夏さん自身の部屋で、家具の配置変更や不用品の仕分けを行った。千夏さんの部屋では、ベッドやタンスのレイアウトを変更し、見違えるほど広々とした空間に。引き出しの衣類は「立てて入れる」ことで、一目で何が入っているか分かるように収納されている。
また、これまでほとんど使われていなかったという次女の部屋のクローゼットも見直し、上部の空間には衣装ケースを重ねて無駄なく活用。さらに、キッチンの食器棚では「頻度」をテーマに整理を実施した。普段使わない食器を別の場所に移動させることで棚に余白を生み出し、「ワンアクションで取れる」使い勝手の良いキッチンへと生まれ変わっている。
片付けのプロによる実践的な収納アイデアや家具の配置術は、自宅の片付けに悩む人にとって大いに参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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