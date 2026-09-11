石原さとみ主演『ポリティカルパン』に草刈正雄、酒向芳、古舘寛治、岩松了、間宮啓行ら個性派キャスト集結
石原さとみが主演する10月7日スタートのドラマ『ポリティカルパン』（フジテレビ系／毎週水曜22時）で政治家や秘書たちを演じる追加キャストとして、草刈正雄、酒向芳、古舘寛治、岩松了、間宮啓行の出演が発表された。
【写真】渡部篤郎、『ポリティカルパン』で物語を動かす謎の情報屋に
本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれの怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原×野木が『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
草刈正雄が演じるのは、与党の副総裁で政界の絶対的権力者・小早川士郎（こばやかわ・しろう）。親子二代続けて総理大臣を経験した華麗なる政治家一族である。義理人情を重んじ、それに反した人は徹底的につぶす冷徹さと、どんな人でも瞬時に取り込む人たらし力の両面を併せ持つ人物。そんな士郎の娘・雅の秘書として政界に潜入した大泥棒の主人公・如月弥生（石原）は、彼が支配する“政治の金”を盗み出せるのか…？
草刈の野木作品出演は今作が初。「今回の撮影でまず驚いたのは、本当に幅広いスタッフの方々が活躍されていることです。スタッフの皆さんの細やかな気配りのおかげもあって、現場がとても穏やかで、明るく温かい雰囲気でした。おかげでとても仕事がしやすく、楽しく撮影する事ができました。一方で、専門用語が多く、セリフを覚えるのには少し苦労しました」と撮影を振り返った。
酒向芳が演じるのは、与党幹事長の岩倉憲之助（いわくら・けんのすけ）。党内のナンバー2として小早川士郎（草刈）の指名を受けて幹事長ポストに就いており、若い頃から従順に仕えてきている。総理の座を狙う野心家な一面もあるが…？
酒向は本作が『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／2025年）に続き、フジテレビ制作連続ドラマへの出演となる。野木亜紀子が脚本を手がける作品には『MIU404』（TBS系／2020年）や『海に眠るダイヤモンド』（TBS系／2024年）、映画『ラストマイル』（東宝／2024年）に続く出演となり、野木作品“常連”とも言える俳優のひとりだ。本作の役どころについて「岩倉は自分であり、自分は岩倉なんでしょう、きっと。脚本家、プロデューサー、監督なりが、この役はこの人にやらせてみてはどうか、と言った時点で80%は決まってしまうでしょう。残りの20%は、現場でどう表現していくか、ではないでしょうか」と語っている。
古舘寛治が演じるのは、小早川士郎（草刈）の秘書・木内賢明（きうち・けんめい）。政界の絶対的支配者である士郎に長年仕え、支え続ける忠実な側近だ。士郎への絶対的な忠誠を胸に、陰で画策する役回りで秘密と金を守り抜く…？
古館は『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系／2016年）や『コタキ兄弟と四苦八苦』（テレビ東京系／2020年）、映画『罪の声』（東宝／2020年）など野木亜紀子作品とは非常にゆかりの深い俳優のひとり。「久しぶりの野木さんとの仕事で喜びを噛み締めています。野木さんはこれまでもよく喜劇俳優としての古舘を引き出していただいていますが、今回もそんな役だと理解しています」と話す。
岩松了が演じるのは、内閣総理大臣の風祭大治（かざまつり・だいじ）。表向きはニッポニアのトップとして政権を率いるが、実態は小早川士郎の後押しによって擁立された“操り人形的”総理大臣だ。官邸と党内の人事権を握ろうと、キングメーカーの影におびえながらも総理続投を画策する…？
岩松の野木亜紀子作品への出演は『フェイクニュース あるいはどこか遠くの戦争の話』（NHK／2018年放送）以来。本作出演について「総理大臣の役ということで身構えましたが、実はテレビに映らない時間の総理大臣で、まるでツキのない人生を送ってきた人がたまさか権力者の立場に立たされたけど、どうしても体になじまない…そんな総理大臣だったので、自分に近いと思えてホッとすると同時に、こういう人物を演じるのは面白いだろうなと思いました」とコメントしている。
間宮啓行が演じるのは、夏目将門（高橋一生）の秘書・本間栄人（ほんま・ひでと）。キャリア40年を誇るベテラン秘書であり、政界の表も裏も知り尽くした“生き字引”として夏目を静かに支え、夏目が唯一本音を言える存在だ。
野木亜紀子作品には初出演となる間宮は、役どころについて「ややこしい政治用語が飛び交って噛みそうですが、脚本が面白くて。本間はこの道40年のベテラン秘書ですが、真面目とちょっとした一言が魅力的なキャラクターです」と説明している。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
＜コメント全文＞
◆草刈正雄
「今回の撮影でまず驚いたのは、本当に幅広いスタッフの方々が活躍されていることです。スタッフの皆さんの細やかな気配りのおかげもあって、現場がとても穏やかで、明るく温かい雰囲気でした。おかげでとても仕事がしやすく、楽しく撮影する事ができました。一方で、専門用語が多く、セリフを覚えるのには少し苦労しました。どんな作品に仕上がっているのか、僕自身もとても楽しみにしています。ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです」
◆酒向芳
「岩倉は自分であり、自分は岩倉なんでしょう、きっと。脚本家、プロデューサー、監督なりが、この役はこの人にやらせてみてはどうか、と言った時点で80%は決まってしまうでしょう。残りの20%は、現場でどう表現していくか、ではないでしょうか」
◆古舘寛治
「久しぶりの野木さんとの仕事で喜びを噛み締めています。野木さんはこれまでもよく喜劇俳優としての古舘を引き出していただいていますが、今回もそんな役だと理解しています。（間違ってないかな？？）喜劇というのは真面目にやればやるほど面白くなるもの。なので真面目にやってます。つまりシリアスな役とやることは結局同じかもですな。がんばります」
◆岩松了
「総理大臣の役ということで身構えましたが、実はテレビに映らない時間の総理大臣で、まるでツキのない人生を送ってきた人がたまさか権力者の立場に立たされたけど、どうしても体になじまない…そんな総理大臣だったので、自分に近いと思えてホッとすると同時に、こういう人物を演じるのは面白いだろうなと思いました」
◆間宮啓行
「高橋一生さん演じる夏目将門先生の秘書、本間役の間宮啓行です。ややこしい政治用語が飛び交って噛みそうですが、脚本が面白くて。本間はこの道40年のベテラン秘書ですが、真面目とちょっとした一言が魅力的なキャラクターです。」
【写真】渡部篤郎、『ポリティカルパン』で物語を動かす謎の情報屋に
本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれの怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原×野木が『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
草刈の野木作品出演は今作が初。「今回の撮影でまず驚いたのは、本当に幅広いスタッフの方々が活躍されていることです。スタッフの皆さんの細やかな気配りのおかげもあって、現場がとても穏やかで、明るく温かい雰囲気でした。おかげでとても仕事がしやすく、楽しく撮影する事ができました。一方で、専門用語が多く、セリフを覚えるのには少し苦労しました」と撮影を振り返った。
酒向芳が演じるのは、与党幹事長の岩倉憲之助（いわくら・けんのすけ）。党内のナンバー2として小早川士郎（草刈）の指名を受けて幹事長ポストに就いており、若い頃から従順に仕えてきている。総理の座を狙う野心家な一面もあるが…？
酒向は本作が『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／2025年）に続き、フジテレビ制作連続ドラマへの出演となる。野木亜紀子が脚本を手がける作品には『MIU404』（TBS系／2020年）や『海に眠るダイヤモンド』（TBS系／2024年）、映画『ラストマイル』（東宝／2024年）に続く出演となり、野木作品“常連”とも言える俳優のひとりだ。本作の役どころについて「岩倉は自分であり、自分は岩倉なんでしょう、きっと。脚本家、プロデューサー、監督なりが、この役はこの人にやらせてみてはどうか、と言った時点で80%は決まってしまうでしょう。残りの20%は、現場でどう表現していくか、ではないでしょうか」と語っている。
古舘寛治が演じるのは、小早川士郎（草刈）の秘書・木内賢明（きうち・けんめい）。政界の絶対的支配者である士郎に長年仕え、支え続ける忠実な側近だ。士郎への絶対的な忠誠を胸に、陰で画策する役回りで秘密と金を守り抜く…？
古館は『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系／2016年）や『コタキ兄弟と四苦八苦』（テレビ東京系／2020年）、映画『罪の声』（東宝／2020年）など野木亜紀子作品とは非常にゆかりの深い俳優のひとり。「久しぶりの野木さんとの仕事で喜びを噛み締めています。野木さんはこれまでもよく喜劇俳優としての古舘を引き出していただいていますが、今回もそんな役だと理解しています」と話す。
岩松了が演じるのは、内閣総理大臣の風祭大治（かざまつり・だいじ）。表向きはニッポニアのトップとして政権を率いるが、実態は小早川士郎の後押しによって擁立された“操り人形的”総理大臣だ。官邸と党内の人事権を握ろうと、キングメーカーの影におびえながらも総理続投を画策する…？
岩松の野木亜紀子作品への出演は『フェイクニュース あるいはどこか遠くの戦争の話』（NHK／2018年放送）以来。本作出演について「総理大臣の役ということで身構えましたが、実はテレビに映らない時間の総理大臣で、まるでツキのない人生を送ってきた人がたまさか権力者の立場に立たされたけど、どうしても体になじまない…そんな総理大臣だったので、自分に近いと思えてホッとすると同時に、こういう人物を演じるのは面白いだろうなと思いました」とコメントしている。
間宮啓行が演じるのは、夏目将門（高橋一生）の秘書・本間栄人（ほんま・ひでと）。キャリア40年を誇るベテラン秘書であり、政界の表も裏も知り尽くした“生き字引”として夏目を静かに支え、夏目が唯一本音を言える存在だ。
野木亜紀子作品には初出演となる間宮は、役どころについて「ややこしい政治用語が飛び交って噛みそうですが、脚本が面白くて。本間はこの道40年のベテラン秘書ですが、真面目とちょっとした一言が魅力的なキャラクターです」と説明している。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
＜コメント全文＞
◆草刈正雄
「今回の撮影でまず驚いたのは、本当に幅広いスタッフの方々が活躍されていることです。スタッフの皆さんの細やかな気配りのおかげもあって、現場がとても穏やかで、明るく温かい雰囲気でした。おかげでとても仕事がしやすく、楽しく撮影する事ができました。一方で、専門用語が多く、セリフを覚えるのには少し苦労しました。どんな作品に仕上がっているのか、僕自身もとても楽しみにしています。ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです」
◆酒向芳
「岩倉は自分であり、自分は岩倉なんでしょう、きっと。脚本家、プロデューサー、監督なりが、この役はこの人にやらせてみてはどうか、と言った時点で80%は決まってしまうでしょう。残りの20%は、現場でどう表現していくか、ではないでしょうか」
◆古舘寛治
「久しぶりの野木さんとの仕事で喜びを噛み締めています。野木さんはこれまでもよく喜劇俳優としての古舘を引き出していただいていますが、今回もそんな役だと理解しています。（間違ってないかな？？）喜劇というのは真面目にやればやるほど面白くなるもの。なので真面目にやってます。つまりシリアスな役とやることは結局同じかもですな。がんばります」
◆岩松了
「総理大臣の役ということで身構えましたが、実はテレビに映らない時間の総理大臣で、まるでツキのない人生を送ってきた人がたまさか権力者の立場に立たされたけど、どうしても体になじまない…そんな総理大臣だったので、自分に近いと思えてホッとすると同時に、こういう人物を演じるのは面白いだろうなと思いました」
◆間宮啓行
「高橋一生さん演じる夏目将門先生の秘書、本間役の間宮啓行です。ややこしい政治用語が飛び交って噛みそうですが、脚本が面白くて。本間はこの道40年のベテラン秘書ですが、真面目とちょっとした一言が魅力的なキャラクターです。」