ホテル暮らしchが絶賛「高級ホテル感が出ていた」京都の1泊4000円台ホテルで叶える極上の滞在
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】1泊4,050円で宿泊できたこの価格で泊まれるの!?と思えるくらい満足度の高いところでした」と題した動画を公開した。京都市下京区にある「清栄ホテル 京都河原町」に宿泊し、1泊4,000円台とは思えない充実した設備と居心地の良さを紹介している。
動画では、阪急「京都河原町駅」から徒歩10分の好立地にある同ホテルをレビュー。今回は直前予約により、ツインルームが1泊4,050円という格安価格で手配できたという。館内はコンクリート打ちっぱなしのデザインに間接照明が施され、「高級ホテル感が出ていましたね」と評価。客室に入ると事前にクーラーが効いているなど、細やかな配慮が光る。
水回りは一般的なユニットバスではなく、ガラス張りのシャワールームを採用。オーバーヘッドシャワーも完備されており、海外のホテルのようなスタイリッシュな空間になっている。また、ネットの口コミで「硬い」と書かれていたベッドについても、実際に横たわると「全然硬いと感じずぐっすり眠れそうです」と語った。
夕食はホテルから徒歩5分の「新潟カツ丼 タレカツ 高倉六角店」で特製ヒレカツ合いもり丼を堪能。その後は部屋に戻り、コンビニで購入したお酒と冷凍食品でリラックスした時間を過ごす様子も収められている。
翌朝は「とても過ごしやすくていいホテルでした」と総括。「また安くなっているタイミングで宿泊にこようと思います」と締めくくり、価格以上の満足度を得られたことを強調している。手頃な価格で快適な京都滞在を求める人にとって、有力な選択肢となりそうだ。
動画では、阪急「京都河原町駅」から徒歩10分の好立地にある同ホテルをレビュー。今回は直前予約により、ツインルームが1泊4,050円という格安価格で手配できたという。館内はコンクリート打ちっぱなしのデザインに間接照明が施され、「高級ホテル感が出ていましたね」と評価。客室に入ると事前にクーラーが効いているなど、細やかな配慮が光る。
水回りは一般的なユニットバスではなく、ガラス張りのシャワールームを採用。オーバーヘッドシャワーも完備されており、海外のホテルのようなスタイリッシュな空間になっている。また、ネットの口コミで「硬い」と書かれていたベッドについても、実際に横たわると「全然硬いと感じずぐっすり眠れそうです」と語った。
夕食はホテルから徒歩5分の「新潟カツ丼 タレカツ 高倉六角店」で特製ヒレカツ合いもり丼を堪能。その後は部屋に戻り、コンビニで購入したお酒と冷凍食品でリラックスした時間を過ごす様子も収められている。
翌朝は「とても過ごしやすくていいホテルでした」と総括。「また安くなっているタイミングで宿泊にこようと思います」と締めくくり、価格以上の満足度を得られたことを強調している。手頃な価格で快適な京都滞在を求める人にとって、有力な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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