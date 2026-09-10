『レイトン教授』1作目リメイク発表！2027年発売 ルーク役は堀北真希さん
ゲーム会社のレベルファイブは10日、ゲーム『レイトン教授』シリーズ1作目の『レイトン教授と不思議な町』のリメイク版を2027年に発売することを発表した。エルシャール・レイトン役は大泉洋、ルーク・トライトン役は現在、最新作『レイトン教授と蒸気の新世界』で今田美桜が担当しているが、リメイク版では1作目と同じく堀北真希さんが務める。
【動画】堀北真希さんの声！公開された『レイトン教授』リメイク映像
『レイトン教授』シリーズはシルクハットの英国紳士・レイトン教授とその一番弟子ルークが数々の難事件を解決していく人気謎解きアドベンチャーゲーム。2007年2月に第1作『レイトン教授と不思議な町』が発売され、シリーズの世界累計出荷本数1800万本以上を記録している。2009年にはアニメ映画も公開された。
『レイトン教授と不思議な町』リメイクは、Nintendo Switch 2、Switch、PlayStation5、Steamで発売。3D化したキャラクターたち、高解像度のアニメーション、刷新されたナゾトキ画面などがアップグレードされる。
堀北真希さんは2003年に映画『COSMIC RESCUE』のヒロイン役オーディションに合格しデビュー。以降、数多くのドラマや映画、CMに出演。2015年8月には俳優の山本耕史と結婚し、2016年12月に第1子を出産。2017年2月に芸能界を引退した。
【動画】堀北真希さんの声！公開された『レイトン教授』リメイク映像
『レイトン教授』シリーズはシルクハットの英国紳士・レイトン教授とその一番弟子ルークが数々の難事件を解決していく人気謎解きアドベンチャーゲーム。2007年2月に第1作『レイトン教授と不思議な町』が発売され、シリーズの世界累計出荷本数1800万本以上を記録している。2009年にはアニメ映画も公開された。
堀北真希さんは2003年に映画『COSMIC RESCUE』のヒロイン役オーディションに合格しデビュー。以降、数多くのドラマや映画、CMに出演。2015年8月には俳優の山本耕史と結婚し、2016年12月に第1子を出産。2017年2月に芸能界を引退した。