永瀬莉子、自身の未解決ミステリー 一輪車は乗れるのに「自転車の立ちこぎができない」
俳優の永瀬莉子が10日、都内で行われた映画『八つ墓村』（18日公開）の「公開8日前！ジャパンプレミア」に参加した。
【全身ショット】デコルテあらわ！シンプルな黒ドレスを着こなした永瀬莉子
作品にかけ、身の回りで起きた“未解決ミステリー”を明かすことに。永瀬は自転車だそうで「今回、本編でも自転車をこいでまして。ちょっと苦手なんです。こぐことはできるんですけど、立ちこぎだけ人生で1度もできたことがなくて…」と明かしたが、ミステリーはここからで「一輪車はこげるんです。めちゃくちゃ得意で」とした。登壇陣も頭に「？」で、金田一耕助役の尾上松也も「意味がわからない。一輪車の方が絶対にムズい」とお手上げ。永瀬は「二輪のバランスの方が私的に難しくて」と“謎”について話し、清水崇監督は映画の自転車シーンについて「一輪車にすればよかった」と笑っていた。
イベントには、奥智哉、堀田真由も参加した。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】デコルテあらわ！シンプルな黒ドレスを着こなした永瀬莉子
作品にかけ、身の回りで起きた“未解決ミステリー”を明かすことに。永瀬は自転車だそうで「今回、本編でも自転車をこいでまして。ちょっと苦手なんです。こぐことはできるんですけど、立ちこぎだけ人生で1度もできたことがなくて…」と明かしたが、ミステリーはここからで「一輪車はこげるんです。めちゃくちゃ得意で」とした。登壇陣も頭に「？」で、金田一耕助役の尾上松也も「意味がわからない。一輪車の方が絶対にムズい」とお手上げ。永瀬は「二輪のバランスの方が私的に難しくて」と“謎”について話し、清水崇監督は映画の自転車シーンについて「一輪車にすればよかった」と笑っていた。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。