五輪女王アンナ・ハッセルボリの意外な本音「誰も私たちの試合を見ていなかった」吉田知那美が迫る五輪の裏側

チャンネル情報

プロカーリングチーム「タイフーンカーリングクラブ」に所属する吉田知那美です！この度、「吉田知那美のちなみにチャンネル」を開設しました！ ここでは、カーリングのことはもちろん、日々のトレーニングやオフの日常などを発信していければと思っています。やって欲しい企画など質問もコメント欄で大募集しています！