【もぐもぐ企画】吉田知那美のはじめてシリーズ第2弾！視聴者リクエスト多数の『資さんうどん』で大満足
YouTubeチャンネル「吉田知那美のちなみにチャンネル」が、「食べ過ぎました。もぐもぐ『資さんうどん』」と題した動画を公開しました。今回の動画は、もぐもぐ企画第3弾「吉田知那美のはじめてシリーズ」として、視聴者から多くのリクエストが寄せられていた「資さんうどん」を初めて訪れ、人気メニューを堪能する様子が収められています。
両国にある店舗を訪れた吉田さんは、メニューの豊富さに驚きつつも、「資さん選べるしあわせセット」を注文。「肉ごぼ天うどん」「ミニかつとじ丼」「ミニぼた餅」の組み合わせに加え、おでんと生ビールも追加し、フルコースで挑みます。
到着した熱々のおでんを頬張ると、「夏に食べても美味しいおでんは間違いない」と絶賛。続いてメインの「肉ごぼ天うどん」のごぼ天を口にし、サクサクの食感と出汁の美味しさに笑顔を見せます。甘辛い味付けのお肉やモチモチのうどん、さらに「カツとじ丼」まで次々と平らげ、「誰が食べても懐かしい味がする」と舌鼓を打ちました。食後の「ミニぼた餅」も甘みと塩味のバランスが絶妙だとコメントし、おでんをおかわりするほどの食べっぷりを披露しています。また動画の後半では、引っ越しをして自炊を始めた近況や、テレビを購入したいといったプライベートなトークも展開されました。
どんぶりの汁まで飲み干し、「誰が来ても満足できる」と大絶賛した吉田さん。次なる目標として「蒙古タンメン中本」への訪問を掲げ、チャンネル登録を呼びかけています。ボリューム満点のメニューを美味しそうに食べる姿は、見ているだけで食欲をそそられます。気になった方は、ぜひ「資さんうどん」に足を運んでみてはいかがでしょうか。
両国にある店舗を訪れた吉田さんは、メニューの豊富さに驚きつつも、「資さん選べるしあわせセット」を注文。「肉ごぼ天うどん」「ミニかつとじ丼」「ミニぼた餅」の組み合わせに加え、おでんと生ビールも追加し、フルコースで挑みます。
到着した熱々のおでんを頬張ると、「夏に食べても美味しいおでんは間違いない」と絶賛。続いてメインの「肉ごぼ天うどん」のごぼ天を口にし、サクサクの食感と出汁の美味しさに笑顔を見せます。甘辛い味付けのお肉やモチモチのうどん、さらに「カツとじ丼」まで次々と平らげ、「誰が食べても懐かしい味がする」と舌鼓を打ちました。食後の「ミニぼた餅」も甘みと塩味のバランスが絶妙だとコメントし、おでんをおかわりするほどの食べっぷりを披露しています。また動画の後半では、引っ越しをして自炊を始めた近況や、テレビを購入したいといったプライベートなトークも展開されました。
どんぶりの汁まで飲み干し、「誰が来ても満足できる」と大絶賛した吉田さん。次なる目標として「蒙古タンメン中本」への訪問を掲げ、チャンネル登録を呼びかけています。ボリューム満点のメニューを美味しそうに食べる姿は、見ているだけで食欲をそそられます。気になった方は、ぜひ「資さんうどん」に足を運んでみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
プロカーリングチーム「タイフーンカーリングクラブ」に所属する吉田知那美です！この度、「吉田知那美のちなみにチャンネル」を開設しました！ ここでは、カーリングのことはもちろん、日々のトレーニングやオフの日常などを発信していければと思っています。やって欲しい企画など質問もコメント欄で大募集しています！
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