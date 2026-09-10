お散歩中に、川に行きたいワンコVS街に行きたいパパさんの攻防戦が勃発！帰宅後にワンコの様子を見に行ったら…？まさかの表情に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で75万8000回再生を突破。「最高」「不機嫌な顔がたまらん笑」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中『犬と行きたい方向が違った』結果→もめてしまい、帰宅後…人間のような『不満の表情』】

川に行きたいワンコVS街に行きたいパパ

Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、コーギーの「ジノ」くんがパパさんとお散歩に行った時の出来事です。この日、パパさんは街に向かうつもりでいたのですが、途中でジノくんが立ち止まって「川に行きたい」と主張したそう。

パパさんが「ほら、行くよ」とリードを引っ張っても、全く言うことを聞かないジノくん。「絶対に動かないぞ！」とその場で踏ん張ったり、「あっちに行くの！」と川がある方向をじっと見たり、「僕は譲らないからな？」と言わんばかりのお目目でパパさんを見つめたりして、街に行くことを頑なに拒否したとか。

帰宅後のワンコの表情に爆笑！

ジノくんを説得するのは難しそうなので、結局パパさんが折れて川に向かうことに。お散歩を終えて帰宅したジノくんは、自分の希望が通って満足そうにしているかと思いきや…？なんとうつ伏せになって一休みしながら、上目遣いで睨みつけて不満をアピールしてきたとか！

どうやら川に行けた嬉しさよりも、行きたい方向が違ったせいでもめたことに対する不快感が上回って、すっかり機嫌を損ねてしまったようです。その人間のように感情がわかりやすい表情や理不尽な態度には、思わず笑ってしまう人が続出することとなったのでした。

この投稿には「お目目が怒ってる」「うらめしそう」「わかりやすい」「本当に表情豊か」「もはや人間」「可愛すぎます」「吹いちゃいました」といったコメントが寄せられています。

日頃から表情豊かで可愛い

日頃からジノくんはとても表情が豊かで、大好きなお兄ちゃんやお姉ちゃんと触れ合っている時は笑顔を見せ、逆に構ってもらえない時には寂しそうなお顔をするそうです。

またお姉ちゃんが学校から帰ってきた直後に遊びに行こうとしたら「まさかまた僕を置いて行くつもり…！？」と怪訝そうなお顔をしたことや、お兄ちゃんの体調が悪い時に心配そうなお顔で寄り添っていたこともあったとか。これからもジノくんは色々な愛おしい表情を見せて、人々を魅了してくれることでしょう。

ジノくんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「jino_corgi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。