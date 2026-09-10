元AKB48・YouTuber美女、ゴールド免許取得 ファンから「免許証までビジュいいなんて」の声
AKB48元メンバーでYouTuberの鈴木優香が9日にXを更新。ゴールド免許取得を報告し、免許証を公開すると、ファンから「免許証までビジュいいなんて」「写真も完璧」といった反響が寄せられた。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
鈴木が「免許更新できた！！ゴールド免許」と投稿したのは自身の免許証。証明写真にはロングヘアの鈴木が収められている。
彼女の投稿にファンからは「くそ可愛くて草」「免許証までビジュいいなんて」「写真も完璧だね」「美人だよね」などの声が集まっている。
■鈴木優香（すずき ゆうか）
2000年8月15日生まれ。静岡県出身。2019年10月、AKB48 チーム8に静岡県代表として加入。2021年9月に卒業を発表。以降、グラビアアイドルやYouTuberとして活躍している。
引用：「鈴木優香」X（@SUZUKIYUUKARIN_）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
鈴木が「免許更新できた！！ゴールド免許」と投稿したのは自身の免許証。証明写真にはロングヘアの鈴木が収められている。
彼女の投稿にファンからは「くそ可愛くて草」「免許証までビジュいいなんて」「写真も完璧だね」「美人だよね」などの声が集まっている。
■鈴木優香（すずき ゆうか）
2000年8月15日生まれ。静岡県出身。2019年10月、AKB48 チーム8に静岡県代表として加入。2021年9月に卒業を発表。以降、グラビアアイドルやYouTuberとして活躍している。
引用：「鈴木優香」X（@SUZUKIYUUKARIN_）