現地のスーパーマーケット事情と購入した食材での自炊風景

日本からパラグアイへの過酷な渡航ルートと航空券手配の実体験

【パラグアイ移住1日目】ついに到着！今日からこの国で暮らします！

【パラグアイ移住】日本人が住みやすい国？2泊6日で現地下見してきた

チャンネル情報

2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog