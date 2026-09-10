『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（1999）で幼少期のアナキン・スカイウォーカーを演じたジェイク・ロイドが、統合失調症の治療を続けるなか、2026年6月に長期プログラムを修了した。長年ロイドと母リサを取材してきたクレイトン・サンデル記者は、現在のロイドについて「これまで見てきた中で一番調子がいい」と報告している。

サンデルは自身ので、週末にロイドとリサに会ったことを報告。「今のジェイクは、私がこれまで見てきた中で一番調子がいいです。会話に積極的で、好奇心があり、ユーモアもあります」と近況を伝えた。ロイドの大きな関心事であるビデオゲームや編集ソフトについても、楽しく話をしたという。

6月に長期プログラムを修了した。このプログラムは、服薬やセラピー、日常生活に必要なスキルを継続していくうえで大きな助けになったとサンデルは説明している。回復は日々の積み重ねでもあるとしつつ、母リサが変わらぬ支えを続けていることも含め、ロイドの今後を前向きに捉えられる理由は多いとした。

ロイドは2025年初頭、サンデルによるインタビューで、18カ月にわたる入院型の精神医療施設での治療を終え、新たなリハビリ施設に移ったことを明かしていた。当時は、自身の診断と向き合い、治療やセラピー、投薬を続けることを受け入れられるようになったと。『スター・ウォーズ』ファンから寄せられる支えも、自身にとって心の助けになっていると話していた。

さらにその前年には、母リサが。長年、自身が病気であることを認識しにくい状態によって治療の継続が難しかった一方、適切な治療を重ねるなかで、人との関わり方や社交性が少しずつ戻ってきていると説明していた。

サンデルは投稿の最後に「続報があります」と記しており、ロイドと家族が共有を望む範囲で、さらに近況が伝えられる可能性がある。

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