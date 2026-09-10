「とんでもない選手を獲ったな」「この日本人は神かよ」フランス強豪加入後２戦連発！日本代表エースの“凄まじい決定力”に現地ファンも驚愕！「アーセナルに270億円で売れるな」
現地９月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表FW上田綺世が加入したフランスの強豪リールがベティスとホームで対戦。２－３で敗れた。
移籍後初の先発出場をした上田は12分、右サイドから供給されたクロスにファーサイドで反応。見事な動きでフリーとなり、ヘディングシュートを叩き込んだ。
28歳のストライカーは、新天地デビュー戦となった３日のストラスブール戦（リーグ・アン第３節）でも途中出場から決勝ゴールを奪取。２試合連続ゴールとなった。
ニューカマーの活躍に、リールのファンから次のような声が上がった
「とんでもない選手を獲ったな」
「素晴らしいよ」
「もうコイツが大好き」
「この日本人は神かよ」
「一流だ」
「スーパーヒーローだ」
「10か月後にアーセナルに１億5000万ユーロ（約270億円）で売れるな」
ここまで出場110分で２ゴール。日本代表のエースが凄まじい決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２戦連発！上田綺世の鮮烈ヘッド弾
移籍後初の先発出場をした上田は12分、右サイドから供給されたクロスにファーサイドで反応。見事な動きでフリーとなり、ヘディングシュートを叩き込んだ。
28歳のストライカーは、新天地デビュー戦となった３日のストラスブール戦（リーグ・アン第３節）でも途中出場から決勝ゴールを奪取。２試合連続ゴールとなった。
ニューカマーの活躍に、リールのファンから次のような声が上がった
「とんでもない選手を獲ったな」
「素晴らしいよ」
「もうコイツが大好き」
「この日本人は神かよ」
「一流だ」
「スーパーヒーローだ」
「10か月後にアーセナルに１億5000万ユーロ（約270億円）で売れるな」
ここまで出場110分で２ゴール。日本代表のエースが凄まじい決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２戦連発！上田綺世の鮮烈ヘッド弾