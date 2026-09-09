「薫はおそらくテントと深くつながっています」ドラマ考察系YouTuberが語る『VIVANT』における最大の裏切り
TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】第１７話ドラマ考察 ジャミーンが狙われてるなら薫はテント最高幹部！」を公開した。動画では、登場人物のジャミーンが持つ能力の真実と、彼女を守る柚木薫の正体について、独自の考察を展開している。
トケル氏は、劇中の公安組織やシンシー（樊林杏）が探している人物がジャミーン（本間さえ）であると推測。彼女が「人の善悪を見抜く力」を持つとされていた点について、「顔に出ているものを見ているだけ」であり、特別な超能力ではないと指摘した。その上で、櫻井里美（キムラ緑子）のメールに記された「サヴァン症候群の類型かもしれない」という情報を根拠に、ジャミーンが「桁外れの記憶力」を持っているという説を展開した。
ジャミーンが狙われる理由について、核融合技術の発明者であるエリシャ・マドフが、奪われないようにその重要データを彼女の頭の中に記憶させたのではないかと推論。「紙にもデータにも残さず、奪えない場所に隠したことになります」と述べ、これが各組織がジャミーンを追う理由だと説明した。
さらに、主治医として彼女を献身的に守ってきた柚木薫（二階堂ふみ）の行動に着目。トケル氏は、薫がテントのリーダーであるノゴーン・ベキ（役所広司）からジャミーンを託された存在である可能性を示唆し、「薫はおそらくテントと深くつながっています」と断言。乃木憂助（堺雅人）と行動を共にしながらも、「実は乃木に対して秘密があったという裏切りです」と語った。
最後には、公式が発表している画像などの演出から、薫が日本側に属していない可能性をメタ視点で指摘。「薫も海外へ行き、そしてノコルなど、テントの人と会うシーンもありそうです」と今後の展開を予測し、視聴者の期待を高めて動画を締めくくった。
トケル氏は、劇中の公安組織やシンシー（樊林杏）が探している人物がジャミーン（本間さえ）であると推測。彼女が「人の善悪を見抜く力」を持つとされていた点について、「顔に出ているものを見ているだけ」であり、特別な超能力ではないと指摘した。その上で、櫻井里美（キムラ緑子）のメールに記された「サヴァン症候群の類型かもしれない」という情報を根拠に、ジャミーンが「桁外れの記憶力」を持っているという説を展開した。
ジャミーンが狙われる理由について、核融合技術の発明者であるエリシャ・マドフが、奪われないようにその重要データを彼女の頭の中に記憶させたのではないかと推論。「紙にもデータにも残さず、奪えない場所に隠したことになります」と述べ、これが各組織がジャミーンを追う理由だと説明した。
さらに、主治医として彼女を献身的に守ってきた柚木薫（二階堂ふみ）の行動に着目。トケル氏は、薫がテントのリーダーであるノゴーン・ベキ（役所広司）からジャミーンを託された存在である可能性を示唆し、「薫はおそらくテントと深くつながっています」と断言。乃木憂助（堺雅人）と行動を共にしながらも、「実は乃木に対して秘密があったという裏切りです」と語った。
最後には、公式が発表している画像などの演出から、薫が日本側に属していない可能性をメタ視点で指摘。「薫も海外へ行き、そしてノコルなど、テントの人と会うシーンもありそうです」と今後の展開を予測し、視聴者の期待を高めて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。