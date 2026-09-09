「このストライカーは本物だ」CL初戦でも鮮烈ゴールの上田綺世、現地ファンの評価も急上昇！　本拠地での初得点に「期待は加入時よりさらに大きくなった」

上田はホームでのゴールでファンの信頼を得たようだ(C)Getty Images

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）2026-27が開幕を迎えた。現地時間9月8日、リーグフェーズ第1節の各ゲームが行われ、リールの上田綺世が本拠地でのベティス戦で先制ゴールをマークした。これで上田は今季、前所属のフェイエノールト在籍時から数え公式戦5戦連続得点。新天地に移っても、ストライカーとしてのスキルを存分に発揮している。

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ゲーム序盤の12分、リールは右サイドから攻撃を仕掛け、イーサン・エムバペが左足でゴールファーサイドへクロスを供給。このボールに上田が反応し、冷静に頭で押し込んだ。高い精度のクロスに、上田はうまく相手ディフェンスのマークを外し、ほぼフリーの状態からヘディングシュートを決めた。

背番号18の先制点でスタジアムは熱狂に包まれ、スタンドからは「ウエダ」コールが鳴り響いた。上田はリーグアン3節、敵地でのトゥールーズ戦で移籍後公式戦初ゴールを決めており、このCLベティス戦でホーム初得点を記録。その実力をクラブのサポーターの前で早速、示して見せた。

試合は、その後両チームが得点を重ね、リールは2‐3のスコアで惜しくも敗れている。ホームでの第1節を落としたものの、先制ゴールをマークした日本人ストライカーのパフォーマンスには、大きな反響が上がっている。