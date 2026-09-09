盲目のわんこが散歩するには…？心温まる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で188万2000回再生を突破し、「感動で涙が出ます」「みんな幸せだね」「優しさってこういうこと」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『生まれた瞬間から目がない犬』まっすぐ歩けずにいたら、他の犬が…『まさかの光景』】

仲間に守られるロコちゃん

Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ロコ』ちゃんについてのエピソードです。

ロコちゃんは、生まれたときから目がなく、全盲のわんこ。周囲の状況を目で確認できないため、最初はお散歩も難しいのではないかと思われていました。

ところが、ロコちゃんには心強い仲間がいました。一緒に暮らしているスノーちゃんとアロハちゃんです。なんと2匹は、ロコちゃんを真ん中に挟むような形で歩くのが日常になっているそうです。

左右を仲間に守られながら進むロコちゃんの姿は、まるで3匹でひとつになって歩いているかのよう。ひとりでは不安になりやすい道も、信頼できる仲間がそばにいれば安心して進めるのでしょう。

寄り添う2匹の優しさ

スノーちゃんとアロハちゃんは、ただ一緒に歩くだけではありません。ロコちゃんが段差につまずかないよう、そっと様子を見ながら支えているそうです。

道が悪い場所では、歩きやすい方向へ誘導することも。まるで「こっちなら大丈夫だよ」と教えているようです。

ロコちゃんが安心して歩けるのは、2匹がそばで安全を守ってくれているからこそ。3匹一緒のお散歩は、ロコちゃんにとって大切な楽しみです。

仲間を信じて進むロコちゃんと、優しく寄り添う2匹。言葉を超えた友情と愛情が伝わってくる、感動的なエピソードでした。

この投稿には「優しい世界に泣ける」「愛でいっぱい…」「本当に愛おしい光景」などの温かなコメントが寄せられています。

ちなみに、一番末っ子の『ルイ』ちゃんも目が見えず、ロコちゃんが色々なことを教えてあげているのだとか！

ご家族の愛溢れる日常は、Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。