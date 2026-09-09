『くまのプーさん』は今年で原作100周年！ 関係者の証言からひも解く“長く愛される理由”
1926年10⽉14⽇にA.A.ミルンによる原作『くまのプーさん』が出版されてから、今年で100年。100年前にイギリスで誕⽣した⼀匹のくまは、なぜ今も世界中で愛され続けているのだろうか。その答えを探るためにたどり着いたのが、ディズニー関連資料の収集・保存をするウォルト・ディズニー・アーカイブスだ。そこには、数⼗年前のぬいぐるみや絵本、世界各国で出版されたコミック、そして映画制作の裏側を物語る貴重な資料まで、プーさんの歩みを伝えるコレクションが⼤切に保管されている。⻑い年⽉の中で姿や表現は少しずつ変わりながらも、⼈々の⼼を惹きつけ続けてきたプーさん。その魅⼒の秘密を、アーカイブスに残された数々の“宝物”とウォルト・ディズニー・アニメーションなどの関係者たちの証⾔からひも解く。
【写真】貴重！ ウォルト・ディズニー・アーカイブスに残された“宝物”の数々
■ディズニーが受け継いできた“100エーカーの森”
約60年前にウォルト・ディズニーがアニメーションを通じて“100エーカーの森”を世界へ届けて以来、多くのクリエイターたちがその温かな世界観を受け継ぎ短編アニメーションを制作した。
その後、2011年公開の⻑編アニメーション映画『くまのプーさん』で、スーパーバイジング・アニメーターを担当したディズニー・レジェンドのマーク・ヘンはこの作品の中で「プーさんというキャラクターを変える必要性はまったく感じなかった」と語っている。
むしろリレーでバトンを受け取り、次へとつないでいくような感覚だったそう。プーさんの誠実さや謙虚さ、仲間たちとの関わり⽅、そしておなじみの「おなかがグーグー鳴る」愛らしさといった魅⼒を⼤切にしながら、このキャラクターが受け継いできたレガシーを次の世代へつないでいくことが目標だったという。100年続いているのに、変わらない。それは決して偶然ではなく、多くのクリエイターたちがプーさんらしさを⼤切に守り続けてきたからだ。
■100年の歴史を⾒つめてきた“宝物”たち
ウォルト・ディズニー・アーカイブスには、絵本やぬいぐるみ、制作資料など、それぞれの時代を象徴する商品や⻑い歴史を物語る貴重な資料が保存されている。
なかには1960年代のぬいぐるみや世界各国で出版された書籍なども含まれており、当時のファンがどのようにプーさんと出会い、親しんでいたのかを知ることができる。
ウォルト・ディズニー・アーカイブスのリサーチ部門シニアマネージャー、ケビン・カーンは「歴史には語る⼒があります。そして、その歴史を人々に伝えるためには、実際に次の世代のクリエイターたちに⾒てもらうことが⼤切なのです」とコメント。⼀つひとつのコレクションは、単なる保存資料ではなく、その時代ごとに、人々がどのようにプーさんを愛し、親しんできたのか。100年にわたって受け継がれてきた、人々とプーさんとのつながりを今に伝えている。
■時代を超えて⼼に響く理由
マーク・ヘンとケビン・カーンが共通して語ったのは、友人を思いやり、喜びや不安を分かち合いながら⽣きるプーさんの温かな魅⼒だ。決して完璧ではなく、ときに迷ったり悩んだりするその姿は、私たち⾃⾝の⽇常とも重なり、多くの⼈々の⼼にそっと寄り添ってくれる。
マーク・ヘンは、「プーさんは少し無邪気かもしれませんが、とても誠実な⼼を持っています。」と語る。⼀⽅、ケビン・カーンは「プーさんは、⾃分では気づいていないかもしれませんが、多くの知恵を与えてくれるキャラクターです。それこそが、時代を超えて愛され続ける理由だと思います」と強調する。
さらに、ディズニー・レジェンドで、『くまのプーさん』をはじめ数々のディズニー作品の⾳楽を⼿がけたリチャード・シャーマンはかつて「くまのプーさんは、私たちみんなと同じような存在です。喜んだり、悩んだり、ときには迷う。目にするものも、感じることも、私たちと何も変わらないんです。」と語る。
何か特別なことを教えるのではなく、当たり前だけれど⼤切なことを思い出させてくれる。それが100年たった今もプーさんが愛され続ける理由なのかもしれない。
■次の100年へ
プーさんの変わらない魅⼒は、この先の100年も世代や国境を越えて受け継がれ、多くの人々の⽇常にハピネスや安らぎを届け続けていくことだろう。
⽇本では、書籍や映像作品を通じて親しまれていたものが、1980年代の東京ディズニーランド開園を契機に幅広い人気を獲得。以来、ぬいぐるみや⽂具、⼦ども向け雑貨からファッション、ライフスタイルアイテムへとその魅⼒を広げ、⼦ども時代の思い出として、また⽇々の暮らしに寄り添う存在として、世代を超えて受け継がれている。
そして現在、原作デビュー100周年を記念したさまざまな施策が展開されている。プーさんのトレードマークである⾚シャツにあわせ、森の仲間たちもおそろいの⾚シャツ姿になった「⾚シャツフレンズ」グッズの展開や、⽻⽣結弦との特別コラボレーションをはじめ、「くまのプーさん展」の全国巡回、「Disney HARVEST MARKET」渋⾕ヒカリエ店・横浜⾚レンガ倉庫店での期間限定スペシャルメニューなど、多彩な取り組みが⾏われている。書籍やアニメーションの世界を超え、さまざまなブランドや体験を通して広がり続けるプーさんの世界。原作デビュー100周年を祝う今後の展開にも注目だ。
■ディズニーが受け継いできた“100エーカーの森”
約60年前にウォルト・ディズニーがアニメーションを通じて“100エーカーの森”を世界へ届けて以来、多くのクリエイターたちがその温かな世界観を受け継ぎ短編アニメーションを制作した。
その後、2011年公開の⻑編アニメーション映画『くまのプーさん』で、スーパーバイジング・アニメーターを担当したディズニー・レジェンドのマーク・ヘンはこの作品の中で「プーさんというキャラクターを変える必要性はまったく感じなかった」と語っている。
むしろリレーでバトンを受け取り、次へとつないでいくような感覚だったそう。プーさんの誠実さや謙虚さ、仲間たちとの関わり⽅、そしておなじみの「おなかがグーグー鳴る」愛らしさといった魅⼒を⼤切にしながら、このキャラクターが受け継いできたレガシーを次の世代へつないでいくことが目標だったという。100年続いているのに、変わらない。それは決して偶然ではなく、多くのクリエイターたちがプーさんらしさを⼤切に守り続けてきたからだ。
■100年の歴史を⾒つめてきた“宝物”たち
ウォルト・ディズニー・アーカイブスには、絵本やぬいぐるみ、制作資料など、それぞれの時代を象徴する商品や⻑い歴史を物語る貴重な資料が保存されている。
なかには1960年代のぬいぐるみや世界各国で出版された書籍なども含まれており、当時のファンがどのようにプーさんと出会い、親しんでいたのかを知ることができる。
ウォルト・ディズニー・アーカイブスのリサーチ部門シニアマネージャー、ケビン・カーンは「歴史には語る⼒があります。そして、その歴史を人々に伝えるためには、実際に次の世代のクリエイターたちに⾒てもらうことが⼤切なのです」とコメント。⼀つひとつのコレクションは、単なる保存資料ではなく、その時代ごとに、人々がどのようにプーさんを愛し、親しんできたのか。100年にわたって受け継がれてきた、人々とプーさんとのつながりを今に伝えている。
■時代を超えて⼼に響く理由
マーク・ヘンとケビン・カーンが共通して語ったのは、友人を思いやり、喜びや不安を分かち合いながら⽣きるプーさんの温かな魅⼒だ。決して完璧ではなく、ときに迷ったり悩んだりするその姿は、私たち⾃⾝の⽇常とも重なり、多くの⼈々の⼼にそっと寄り添ってくれる。
マーク・ヘンは、「プーさんは少し無邪気かもしれませんが、とても誠実な⼼を持っています。」と語る。⼀⽅、ケビン・カーンは「プーさんは、⾃分では気づいていないかもしれませんが、多くの知恵を与えてくれるキャラクターです。それこそが、時代を超えて愛され続ける理由だと思います」と強調する。
さらに、ディズニー・レジェンドで、『くまのプーさん』をはじめ数々のディズニー作品の⾳楽を⼿がけたリチャード・シャーマンはかつて「くまのプーさんは、私たちみんなと同じような存在です。喜んだり、悩んだり、ときには迷う。目にするものも、感じることも、私たちと何も変わらないんです。」と語る。
何か特別なことを教えるのではなく、当たり前だけれど⼤切なことを思い出させてくれる。それが100年たった今もプーさんが愛され続ける理由なのかもしれない。
■次の100年へ
プーさんの変わらない魅⼒は、この先の100年も世代や国境を越えて受け継がれ、多くの人々の⽇常にハピネスや安らぎを届け続けていくことだろう。
⽇本では、書籍や映像作品を通じて親しまれていたものが、1980年代の東京ディズニーランド開園を契機に幅広い人気を獲得。以来、ぬいぐるみや⽂具、⼦ども向け雑貨からファッション、ライフスタイルアイテムへとその魅⼒を広げ、⼦ども時代の思い出として、また⽇々の暮らしに寄り添う存在として、世代を超えて受け継がれている。
そして現在、原作デビュー100周年を記念したさまざまな施策が展開されている。プーさんのトレードマークである⾚シャツにあわせ、森の仲間たちもおそろいの⾚シャツ姿になった「⾚シャツフレンズ」グッズの展開や、⽻⽣結弦との特別コラボレーションをはじめ、「くまのプーさん展」の全国巡回、「Disney HARVEST MARKET」渋⾕ヒカリエ店・横浜⾚レンガ倉庫店での期間限定スペシャルメニューなど、多彩な取り組みが⾏われている。書籍やアニメーションの世界を超え、さまざまなブランドや体験を通して広がり続けるプーさんの世界。原作デビュー100周年を祝う今後の展開にも注目だ。