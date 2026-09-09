◇卓球 WTTチャンピオンズマカオ(9月8日～13日、マカオ)

男子シングルス1回戦が8日に行われ、張本智和選手(世界ランク4位)がマカオの麦天恩選手(同520位)に圧勝で初戦突破を決めました。

張本選手は世界ランクで大きく下回るマカオの22歳相手に3ゲームでわずか6点しか与えず。3－0(11－2、11－2、11－2)とわずか13分でのストレート勝利でした。2回戦はデンマークのリンド選手(同13位)と対戦します。

また同日行われた1回戦では、宇田幸矢選手(同25位)が香港の黄鎮廷選手(同41位)に2－3(11－7、7－11、12－10、10－12、6－11)のフルゲームで敗戦。初戦で姿を消すこととなりました。

その他、世界ランクトップ10の選手では明暗。ブラジルのカルデラノ選手(同7位)はオーストラリアのラム選手(同46位)に快勝で初戦突破を決めますが、台湾の林昀儒選手(同6位)がフランスのコトン選手(同22位)にフルゲームで敗れ、初戦敗退となりました。

9日には第1シードの松島輝空選手(同3位)がジャービス選手(同45位)と初戦で激突。10日は先日のカザフスタンの国際大会でシングルス優勝を飾った戸上隼輔選手が(同14位)がその大会決勝で戦ったゴジ選手(同29位)と再戦となります。