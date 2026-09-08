マンションやアパートなどの集合住宅において、快適に暮らすためにはルールを守ることが欠かせません。しかし共有スペースの使い方をめぐり、強いストレスを感じたことがある人は多いようです。どのような問題が発生しているのか、その実態を見ていきましょう。

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エントランスで大騒ぎ、共有スペースに私物…

目につくのは、マンションのエントランスや集会所に関する問題。SNS上では「うちのマンションは、小学生がエントランスにレジャーシートを敷いておやつ食べながらゲームしてる」「集会所に親子で来て、ウーバーイーツ呼んでた。まるで自宅リビングのように使ってたよ」といった声が上がっていました。

また、「エントランスのソファに子どもだけが集まって、日中ずっとゲームしてる」「子どもがロビーでお菓子を食べながら宿題するから、机はいつも食べかすでベタベタ。しかも、その手でいろんなところ触るから汚いんだよね」など、親が子どもを管理しきれていないケースも目立ちます。中には「エントランスがないマンションのほうがよかった」との声も。

さらに、自宅玄関前の通路に私物を置いている住民へのクレームも少なくありません。「玄関前に三輪車や雨傘を置いてる一家がいるけど、通路とはいえ景観が悪くなるからやめてほしい」「玄関ポーチに観葉植物のでっかい鉢を3つも置いてる人いるよ。邪魔だし水受けトレイも汚いし、イライラする」といった声が寄せられていました。

加えて、ベランダを自分だけのものだと勘違いする隣人に悩まされているケースも。「涼しくなってきたから窓開けたいのに、隣の人がベランダでタバコ吸ってるから開けられない」「隣人が仕切り板の裏に物置き設置してるから、災害時の避難ルートがつぶれてる」など、切実な悩みを抱えている人も多く見られます。

対応策としては「マンション管理組合に言って注意してもらうしかないでしょ」「ルールを守らない人は一部で、困ってる人のほうが多いはずだから、遠慮なく注意すべき」といった声が上がっていました。