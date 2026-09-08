TVアニメ「ガチアクタ」は8日、公式Xを更新。今後発売される新規描き下ろし商品の一部デザインを変更すると発表した。主要キャラクター・エンジンの首のタトゥーデザインについて、原作漫画のデザインへ順次変更するという。

同作は講談社「週刊少年マガジン」連載中の裏那圭氏、晏童秀吉氏による同名漫画が原作。犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。

公式はこの日、主要キャラ・エンジンのデザインについて「今後発売される新規描き下ろし商品におけるエンジンの首のタトゥーデザインにつきまして、原作者である裏那圭先生と晏童秀吉先生の意向を受け、原作漫画のデザインへと順次変更させていただくこととなりました」と説明した。

一方、「なお、アニメーション映像につきましては、作画表現上の都合により、デザイン開発の際に製作委員会および先生方と協議・確認のうえで決定した経緯がございます。そのため、今後もアニメーション本編および関連設定に変更はございません」とした。

また、「現在販売中の商品、ならびに今後発売されるアニメーション設定準拠の商品につきましても、すべて正式なライセンス商品となります」とし「今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。