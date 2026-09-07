「赤ちゃんすぎる」ハスキーの子犬の階段の降り方が反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で26万8000回を超えて表示されており、「何回も見ちゃう」「可愛すぎます」といったコメントの他、3万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：階段の段差を目の前にした子犬→『降りれるかな』と声をかけた結果…まさかの『赤ちゃんすぎる降り方』】

段差を降りたくてソワソワ

Threadsアカウント「yachiyo.20.5」に投稿されたのは、階段の1段目に座って、段差を降りたそうにしているシベリアンハスキーの女の子「やちよ」ちゃんのお姿。

やちよちゃんは、生後3ヶ月の子犬なんだそう。「降りれるかなー？」と飼い主さんに声をかけられながら、やちよちゃんは段差を前にソワソワしていたんだとか。

いったん上にぴょんっと飛び上がるようにして、やちよちゃんは無事階段を降りることに成功。意を決しての「大ジャンプ」に、思わずキュンとしてしまいます。

生後3ヶ月の子犬なので、やちよちゃんは日々すくすくと成長しているのだそう。たくさん寝て、たくさん遊んで、飼い主さんは「ころころ変わるお顔がかわいい」のだと言います。

毎日、すくすくと成長中

毎日、とってものびのびと暮らしている様子のやちよちゃん。その楽しそうな笑顔からは、飼い主さんからの愛情がたっぷり注がれていることが伝わってきます。

やちよちゃんは階段の1段目に、「玉座」のように座っていることもあるのだそう。お茶目でキュートな「愛されキャラ」のやちよちゃんの今後の成長が、楽しみでたまりません。

投稿には「何回も見ちゃう」「可愛すぎます」「なぜ飛んだｗ」「大ジャンプですね！」「うさぎさんみたい」「無駄な動きがたまんない」といったコメントが寄せられています。

やちよちゃんの可愛さ全開の日常は、Threadsアカウント「yachiyo.20.5」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「yachiyo.20.5」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。