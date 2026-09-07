関東南部などで大雨となっていて、先月、豪雨に見舞われた千葉県では、再び住宅街などが冠水、2人が軽いけがをしました。

こちらは、千葉県君津市などを流れる小糸川の映像です。きのうからの雨で川岸に水があふれました。さらに…。

記者

「こちら、山武市を流れる作田川です。日頃は川底が見えるほどの川だと言いますが、このように濁って何も見えません」

近くにある福祉施設の職員は…。

福祉施設職員

「（施設に）来るときに枝とかが散乱して、川が氾濫していたので、ちょっと怖かった」

千葉県は氾濫のおそれがあるとして、小糸川に「レベル4氾濫危険情報」を発表しています。

先月の千葉豪雨に続き、住宅街などでは冠水も。

記者

「こちら、宿泊施設の庭の部分ですが、池のようになっています」

九十九里町の宿泊施設の敷地内には水が溜まっていました。

施設内の飲食店店長

「（夜の）2～3時くらいが一番ピークだったと思います。（お客さんは）だいたい5割くらいは半減しました」

千葉県によりますと、今回の大雨の影響で、千葉市内の20代の女性と60代の男性のあわせて2人が軽いけがをしたということです。

総務省消防庁によりますと、午前8時の時点で千葉県の21の市と町の36万8000人に対して避難指示が出ています。

また、東京・新島村には「レベル5土砂災害特別警報」が発表されています。

新島村の住人

「とにかく雨がすごい、雨の量が。屋根とか窓に当たる音がすごくて、粒が大きくて、すごく強い」

村役場によりますと、現時点でけが人などの被害の情報は入っていないということです。

気象庁によりますと、あす正午までの24時間に降る雨の量は、▼東北と近畿で150ミリ、▼関東甲信で100ミリなどと予想されています。