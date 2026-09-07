涙なしでは見られない保護犬の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破し、「涙がでました」「明らかに顔が違う」「本当によかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『もう用済み』と捨てられたガリガリの犬→左目は失明し、全てを諦めた顔で…保護後の『現在の表情』】

ガリガリの犬を保護

Instagramアカウント「banana_akikko」の投稿主さんは、フレンチブルドッグ『うた』ちゃんについてのエピソードです。うたちゃんは、ブリーダーのもとから捨てられてしまったわんこなのだそう。

保護された当時は、見るからに痩せ細っており、体は汚れて真っ黒。左目は失明していて、表情からはすべてを諦めてしまったような印象を受けたといいます。

さらに、歯も抜け落ちており、犬歯さえ残っていませんでした。長いあいだ、十分なケアを受けられなかったことがうかがえる姿。

まだ人の優しさを知らなかったうたちゃんは、ただ静かに耐えていたのかもしれません。そんな姿を前にすると、胸が締めつけられるような思いになります。

初めての経験をして…

そんなうたちゃんに、保護後初めての幸せが少しずつ訪れました。優しくなでてもらったり、たっぷり愛情を注いでもらったりするなかで、「大切にされる」ことを知っていったのです。

さらに、家族と一緒におでかけをしたり、おやつをもらってカミカミしたりと、これまで知らなかった楽しみも増えていきました。

安心できる場所で穏やかに過ごすうちに、うたちゃんの体にも変化が。少しずつ食べられるようになり、体重も徐々に増えて、やがて健康的な体つきになっていったそうです。

すっかり変わった表情

そしてうたちゃんには、一緒に遊べる友達犬もできました。仲間とじゃれたり、のんびり過ごしたりする毎日は、うたちゃんにとって楽しいものだったのでしょう。

保護当時はガリガリに痩せ、目にも光がなかったうたちゃん。それが今では、とろけるような笑顔を見せるまでになりました。

愛情と安心できる暮らしによって、表情が大きく変化したのです。すべてを諦めたようだった子が、毎日を楽しそうに過ごす姿は、涙なしには見られないほど愛おしい光景です。

取り戻した笑顔が、幸せの大切さを教えてくれるエピソードでした。

この投稿には「保護して下さりありがとうございます」「幸せになってもらいたい」などの温かなコメントが寄せられています。

うたちゃんの幸せな日常は、Instagramアカウント「banana_akikko」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「banana_akikko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。