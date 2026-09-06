扉が開いたと思ったら柴犬が爆走…！15歳のシニアさんとは思えない元気いっぱいなワンコがSNSで話題を呼び、投稿は29万回再生を突破。楽しそうに走る姿には「めっちゃ跳ねてる(笑)」「走り方かわいい」「シニアじゃない…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：玄関にいたら、奥の扉から『15歳のおじいちゃん犬』が出てきて…あまりにも尊い光景】

廊下を爆走！15歳のおじいちゃんワンコ

Instagramアカウント「nobunagafunars」に投稿されたのは、柴犬「信長」くんの思わず笑顔になってしまうワンシーン。玄関先で飼い主さんがカメラを構えていると、奥の扉が開き信長くんが姿を現しました。すると飼い主さんめがけて廊下を猛ダッシュ…！

まさに『爆走』といった走りっぷりをみせる15歳の信長くん。すっかりシニアの仲間入りをしている年齢ですが、あまりに元気いっぱいな姿に思わず「本当に15歳？」と疑ってしまいます。そのダイナミックな走りと跳ねるようなステップは全身で「楽しい！」を表現しているようで微笑ましい限り。

コテッ！つまずく姿も愛おしい♡

キキーッと飼い主さんにぶつかる寸前で急ブレーキ！爆走で飼い主さんの元へやってきたと思ったら、引き返すときにちょっぴりつまずくのもおじいちゃん犬らしくてニンマリしてしまいます。

元気いっぱいに走る15歳の信長くんからは、毎日を楽しんでいることが伝わってきます。見ているこちら側まで元気にさせるパワフルで愛おしい信長くんなのでした。

この投稿には「15歳なんてびっくり！」「パワフルおじいちゃんですね」「なんて可愛い走り方♡」などのコメントが寄せられています。

お家の中では元気に走り回る信長くんですが、外に出ると途端に動かなくなるのだそう。この日も、玄関からは出たものの外へと続く柵の前でピタッと停止…。満面の笑顔を振りまく信長くんは、まるで「いらっしゃいませ！」と来客をお出迎えしているかのよう。

いえいえ、信長くんの使命は散歩に出ること。石のように動かない『不動柴』をしぶしぶ取りやめ、やっと歩き始めたのだそう。シニアさんらしいのんびりとした足取りながら、砂利道もしっかり踏みしめて歩きます。

最後は道の真ん中で不動柴を発動し、道行く人から「かわいい」と愛でられると、納得してお家に戻るのだとか。これからも気ままに信長くんのペースで日常を紡いでいってくださいね。

Instagramアカウント「nobunagafunars」には、信長くんのパワフルな『ノブわんダッシュ』や、微笑ましい日々が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nobunagafunars」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております