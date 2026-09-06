趣里、織田裕二との撮影は「宝物の日々」 現場の雰囲気に安心感「ウェルカムな感じで」
俳優の趣里が6日、東宝MOVIEチャンネルで生配信された映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントに出演。
【写真】ボルドーのジャケットを上品に着こなす趣里
趣里はボルドーのジャケットを着用し、上品な装いで登場。自身が演じた芝田ひばりについては「肩ぶん回し系刑事」と表現し、「新参者ですが、そういう空気にしない。監督もウェルカムな感じで安心して撮影できたなと思っています。織田さんとご一緒できて宝物の日々でした」と撮影を振り返った。
これを受けて、主演の織田裕二は「前からいたんじゃないのって思うくらい馴染んでいました」と言及し、ほほ笑んだ。
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。
22年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信にはほか、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。
【写真】ボルドーのジャケットを上品に着こなす趣里
趣里はボルドーのジャケットを着用し、上品な装いで登場。自身が演じた芝田ひばりについては「肩ぶん回し系刑事」と表現し、「新参者ですが、そういう空気にしない。監督もウェルカムな感じで安心して撮影できたなと思っています。織田さんとご一緒できて宝物の日々でした」と撮影を振り返った。
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。
22年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信にはほか、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。