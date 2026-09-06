「信じられない」「前日本代表主将に屈辱」日本サッカー界騒然の“仕打ち”に韓国メディアも驚愕「衝撃の除外」「止まらない転落」
リバプールの遠藤航がチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外れたというショッキングなニュースは驚きを与え、日本のサッカー界は騒然となった。
この“仕打ち”は、韓国でも反響を呼び、複数のメディアが報道。『InterFootball』は９月４日、「前日本代表主将に屈辱！21歳のマッコーネルに序列を抜かれ。遠藤、リバプールのCL登録メンバーから外れる」と見出しを打ち、「遠藤はメンバーから外れた。その理由は負傷ではない」と伝えた。
「センターバックと守備的MFの両方をこなせる遠藤は、国内コンペティションとチャンピオンズリーグを並行して戦う必要のあるリバプールにとって、貴重な戦力と見なされていた。しかし、構想から外れたことで、プレミアリーグの登録メンバーには名を連ねたものの、CLの登録メンバーからは除外された」
「ホームグロウン（自クラブ育成）選手を８名登録するという規定を満たすために遠藤の代わりにジェームズ・マッコーネルが選出されたという事実は、クラブ内における遠藤の現在の立ち位置を浮き彫りにしている」
また、『SPOTV NEWS』は「信じられない。日本代表キャプテンの止まらない転落。代表引退からリバプールのチャンピオンズリーグ登録メンバー外へ」、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「リバプールのCL登録メンバーから衝撃の除外。日本の遠藤に続く受難」と報じている。
ここまで公式戦の出場もない遠藤。窮地に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
この“仕打ち”は、韓国でも反響を呼び、複数のメディアが報道。『InterFootball』は９月４日、「前日本代表主将に屈辱！21歳のマッコーネルに序列を抜かれ。遠藤、リバプールのCL登録メンバーから外れる」と見出しを打ち、「遠藤はメンバーから外れた。その理由は負傷ではない」と伝えた。
「ホームグロウン（自クラブ育成）選手を８名登録するという規定を満たすために遠藤の代わりにジェームズ・マッコーネルが選出されたという事実は、クラブ内における遠藤の現在の立ち位置を浮き彫りにしている」
また、『SPOTV NEWS』は「信じられない。日本代表キャプテンの止まらない転落。代表引退からリバプールのチャンピオンズリーグ登録メンバー外へ」、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「リバプールのCL登録メンバーから衝撃の除外。日本の遠藤に続く受難」と報じている。
ここまで公式戦の出場もない遠藤。窮地に陥っている。
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