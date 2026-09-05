母猫を刺激しないようにシーツを交換していると…。子猫の愛らしい威嚇が注目を集めています。話題の動画の再生回数は358万回を超え「釣られる子供も見守ってるお母さんも可愛すぎる！フライ返し？がクスッときた」「もう、かわいくて！釣れたところで目尻が崩壊してしまいました」「最弱シャーシャー♪かわいすぎるぅぅ～」といったコメントが集まっています。

【動画：シーツ交換中に釣れてしまった赤ちゃん猫→ママ猫のもとへ戻していると…『尊すぎる光景』】

出産した預かり猫

Instagramアカウント「フライ返しの人@保護ネコ預かり」に投稿されたのは、子猫が見せた可愛い威嚇の様子です。投稿者さんは保護猫の預かりボランティアをしており、妊娠していた「ぱーちゃん」を迎えたのだそう。無事に出産したものの、ぱーちゃんはまだ人馴れしておらず、産後ということもあり投稿者さんが近づくと威嚇していたといいます。

可愛すぎる威嚇

そんな中、ぱーちゃん家族の生活スペースのペットシーツを交換するため、投稿者さんは段ボール板に固定した新しいシーツを用意。使用中のシーツの下に滑り込ませて引き抜くという方法をとりますが、子猫の爪が引っかかり釣れてしまう事態が発生したそうです。

そこで活躍するのが、まさかの「フライ返し」なのだそう。ぱーちゃんを刺激せず安全に戻すため重宝しているそうです。今回釣れてしまった「霧」ちゃんをフライ返しで移動させていたところ、なんとサイレントで「シャー！」と威嚇をしていたといいます。まだ目も開ききっていない状態での「史上最弱のシャー」に、投稿者さんも思わず「シャーシャーサラブレッド」と感じたのだそうです。

今後の成長が楽しみ

現在は子猫たちも順調に成長しており、ぱーちゃん自身もフライ返しであれば触らせてくれるようになってきたとのこと。未来の「シャーシャーサラブレッド」たちがこれからどんな表情を見せてくれるのか、今後の成長が楽しみでなりません。

投稿には「まだちっちゃいから、サイレント・シャーだね！立派なシャーシャーネコさんになってね」「釣れるって表現もフライ返しでそっと返却も、愛を感じてたまりません」「フライ返しのみならず、ママちゃんも主様も全部全部優しさしか無い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「フライ返しの人@保護ネコ預かり」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「フライ返しの人@保護ネコ預かり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。