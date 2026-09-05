ナ・リーグ東地区で最下位を続け、低迷を脱することができなかったメッツで、主砲フアン・ソト外野手（２７）の「最後まで何が起こるか分からない」発言が嘲笑されている。

チームは４日（日本時間５日）のジャイアンツ戦に１０-５と快勝したが、８月も１３勝１３敗に終わり、ここまで６４勝７７敗で借金１３。オフのチーム再編成の必要に迫られている中、ソトにまさかの〝ミラクル〟発言が飛び出した。

米メディア「ＳＮＹ」に対して「最後まで全力で戦い抜く。それが我々のやるべきことだ。まだ終わっていない、終わっていない。何が起こるか誰にも分からない。だが、必ず最後まで全力で戦い抜き、その勢いを月、あるいは次のシーズンへと繋げていきたい」と残り試合への覚悟を口にした。最後までやり抜く姿勢は結構だが、ワイルドカード争いもリーグ１０位に低迷し、３位のダイヤモンドバックスに遠く及ばない。

この発言はファンを驚かせるどころかあきれさせ、ＳＮＳでは「あなたにとって１０月は二度と来ない」「彼はファンと同じように妄想に取りつかれている」「信じることはチームが常に大事にしてきたことだ」「莫大なカネに溺れているから自分がどこでプレーしているかも分かっていないんじゃないか」「優勝争いしていると思っているのだろう」「ヤンキースのことを話しているんじゃないか」などと嘲笑の嵐を呼んでいる。

もはや２年連続のプレーオフ脱落は避けられないが、ソトは残り２１試合で何をやろうとしているのか…。