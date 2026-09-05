フリマサービス「楽天ラクマ」で障がい者向け無料乗車証が出品・購入されたことがSNS上で大きな注目を集めている。きっかけになったのはXユーザーのポテサラさん（@potesara_1）の投稿。



【写真】出品されていた障がい者向け無料乗車証

大阪市営地下鉄、市営バスを2027年3月末まで利用できるこの無料乗車証。もちろん他人の利用は禁止されているものだが、出品者は「やや訳あり商品」と記載し問題があることを自覚しながらも「定期券よりもずっとお得」だとPRし、これを3万5000円で出品していたのだ。



SNSユーザーたちから

「単独用なので精神2級の人ですね。紛失したと言えば1回だけ再発行してくれるからそれをかな？バレたら没収で来年度以降は発行してくれないので」

「番号隠さないのアホすぎるwww」

「売れてる（涙）」

「こういうことするから精神障害者は～とか生活保護は～と言われる。大阪市の生活福祉か障がい支援に通報かな」

など数々の怒りの声が寄せられる今回の不正出品について、ポテサラさんに話を聞いた。



ーーこの出品をご覧になったご感想を。



ポテサラ：「見本の物が売られているのか？」と思い、出品ページを開いてみたところ、本物の無料乗車証でとても驚きました。また、出品ページには怪しい文言がいくつか書かれていました。私自身はあまり詳しくない物品であるため、詳しい方にご教示いただければいいなと思いXで発信しようと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



ポテサラ：世間的にあまり知られていないものであると思っていたので、たくさんの反響があり正直驚きました。社会的に困っている方への福祉制度の悪用防止に向け、フリマアプリ各社にはより一層、出品物の確認及び社内周知を徹底していただきたいと感じました。



◇ ◇



問題について楽天ラクマに問い合わせたところ



「楽天ラクマでは、お客様に安心・安全な取引環境を提供するため、利用規約および『ラクマのルール』において、行政や自治体から限られた利用者に向けて配布された福祉目的の乗車証など、特定の方のみに交付される本人専用の商品については出品を禁止しております。



楽天ラクマでは、24時間・365日のパトロールを実施しており、不正な出品の検知に努めております。ご指摘の商品につきましては規約違反が確認されたため、削除対応を行いました。『訳あり』等の表記については、商品の状態説明として楽天ラクマで一般的に使用される表現であることから、この記載のみをもって一律の削除対応を行ってはおりませんが、今後も不正な出品が確認された場合には、予告なく商品削除・アカウント制限、停止などの措置や、お客様への注意喚起を実施してまいります。



楽天ラクマは引き続き、不正な利用に対するパトロール体制の強化や検知ロジックの見直しを行い、お客様に安心してご利用いただけるプラットフォームの構築に努めてまいります。」



ということだった。我々の暮らしを豊かにするためのフリマサービスが、福祉制度の悪用に利用されないことを願いたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）