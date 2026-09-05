Ｆ１イタリア・グランプリ（ＧＰ、決勝６日）フリー走行２回目（ＦＰ２）が４日に行われ、前戦のオランダＧＰで上昇の兆しを見せたアストンマーティンがフェルナンド・アロンソは１９番手、ランス・ストロールが最下位の２２番手に沈み、以前の低迷に逆戻り。アロンソは本音をぶっちゃけた。

アストンマーティンとホンダのコンビは開幕から歴史的低迷を続けていたが、夏季休暇をまたいで大型のアップデートを続々投入して、ようやく逆襲モードに。前戦の８月２６日に行われたオランダＧＰ決勝では、アロンソが９位入賞を果たすなど光が見えかけていた。

しかし、さらなる躍進が期待されたイタリアＧＰでは、初日のセッションで再び深刻な低迷。ストロールはＦＰ２で最下位に沈み、アロンソは辛うじて新規参入キャデラックこそ上回ったが、ＦＰ１で１８番手、ＦＰ２はさらに順位を下げて１９番手に撃沈した。

スペインメディア「エスタジアリオダＦ１」は、アロンソがチームのエンジニアとやり取りする様子を報道。「今、主な問題は何ですか？」とエンジニアに問われると、アロンソは「モーター、直線、振動、最高速度が低い」と直球でぶっちゃけ。新ホンダエンジンの問題に痛烈なダメ出しを行った。

また、モータースポーツエンジニアのエロイ・アパリシオ氏は自身のＸ（旧ツイッター）でＦＰ１のデータを分析。「アストンマーティンはここでかなり苦しむだろう…ＳＭの４つのゾーンで非常に多くの速度を失い、ゴールラインの直線で最大で時速２１キロ遅くなる。スローカーブでもさらに遅く、おそらくそのハンドリングはまだそれほど改善されていない…」と指摘した。

アストンマーティンとホンダの苦難は、まだまだ続くのだろうか。