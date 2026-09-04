ジェームズ・ワン監督による伝説的シチュエーション・スリラー『ソウ』（2004）の伝説的第1作が、4Kレストア ディレクターズ・カット版としてスクリーンに帰ってくる。2026年10月30日（金）より2週間限定で、全国60館にてリバイバル上映だ。予告編が公開された。

© 2004 Saw Productions, Inc. All rights reserved.

「ゲームをしよう」──ジグソウから届けられた一本のテープ。目を覚ますと老朽化した浴室に監禁されていたゴードンとアダムは、それぞれ足首を鎖につながれ、部屋の対角線上に拘束されていた。2人の間には死体が横たわり、テープレコーダーや銃弾、タバコ、携帯電話、そして2本のノコギリが残されている。テープから告げられたのは、極限の“ゲーム”の始まりだった。

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逃げ場のない密室と迫りくるタイムリミット、そしてジグソウが仕掛ける予測不能のゲーム。後に巨大なホラーシリーズへと発展することになる『ソウ』、その“恐怖の始まり”を改めて劇場で体験できる。

ゲームをしよう

『ソウ』4Kレストア ディレクターズ・カット版で2週間限定でリバイバル上映、予告編が公開 - THE RIVER (@the_river_jp)

『ソウ』はジェームズ・ワンが監督、リー・ワネルが脚本を担当し、2人が原案を共同で手がけた作品。ケイリー・エルウェス、ダニー・グローヴァー、モニカ・ポッター、ワネルらが出演した。今回上映される4Kレストア ディレクターズ・カット版は103分、レイティングはR15+となる。

上映は2026年10月30日（金）より2週間限定。新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、ミッドランドスクエア シネマ、KBCシネマなど全国60館で実施され、劇場は今後も追加予定。料金は1,700円均一となる。なお4K素材での上映となるが、劇場・スクリーン環境によっては2K上映となる場合がある。

さらに上映を記念したキャンペーンや、オリジナル来場者特典の配布も予定されており、詳細は後日発表される。

映画『ソウ』4Kレストア ディレクターズ・カット版は、2026年10月30日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映。上映間は以下の通り。

『ソウ』4Kレストア ディレクターズ・カット版 公開劇場

・追加劇場

［山形］MOVIE ON やまがた（11/20～）

・全劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ江別

［青森］イオンシネマ新青森

［岩手］イオンシネマ江釣子

［宮城］MOVIX仙台

［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定）、MOVIE ON やまがた（11/20～）

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部

［千葉］イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（10/31～）

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ八王子滝山

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］イオンシネマ松本、イオンシネマ須坂、上田映劇

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、安城コロナシネマワールド、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日、MOVIX八尾

［兵庫］kino cinéma神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川、元町映画館（日程未定）

［岡山］イオンシネマ岡山

［山口］MOVIX周南

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］桜坂劇場

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1700円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※4K素材での上映となりますが、劇場やスクリーン環境により2K上映となる場合があります。

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

© 2004 Saw Productions, Inc. All rights reserved.