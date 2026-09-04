『ドラクエ モンスターズ4』最新映像にネットざわつく 謎の女性登場「服の色合い的に」
ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』の最新映像が解禁された。初公開となるイベントシーンのほか、新コンテンツ「真モンスターマスターへの道」を紹介しており、そして、ビアンカとフローラの前に突如あらわれた謎の女性を見ることができる。
【動画】誰だコイツ？ネット騒然の『ドラクエ モンスターズ4』最新映像
映像に登場した謎の女性の姿にネット上では「マーサだったりして」「最後に出てくるのは王女だね。カレキ王と着てる服も色も似てるし。もしくはカレキ王の真の姿」「髪色 瞳の色から察するにエダのお母さん？」「服の色合い的にDQ5主人公のママのマーサだと思ったけど目の色違った」「最後のはマーサなのかなぁ 主人公が魔物に懐かれるのはマーサ譲りの設定がここで活きてくるのかな？」などと騒然となっている。
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、魔物と心を通わせる「モンスターマスター」となった2人の少女が、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
ゲーム内容は、ビアンカとフローラのどちらかを選んで冒険にはじめ、『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows で12月3日に発売され、Steam版は12月4日に発売される。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
【動画】誰だコイツ？ネット騒然の『ドラクエ モンスターズ4』最新映像
映像に登場した謎の女性の姿にネット上では「マーサだったりして」「最後に出てくるのは王女だね。カレキ王と着てる服も色も似てるし。もしくはカレキ王の真の姿」「髪色 瞳の色から察するにエダのお母さん？」「服の色合い的にDQ5主人公のママのマーサだと思ったけど目の色違った」「最後のはマーサなのかなぁ 主人公が魔物に懐かれるのはマーサ譲りの設定がここで活きてくるのかな？」などと騒然となっている。
ゲーム内容は、ビアンカとフローラのどちらかを選んで冒険にはじめ、『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows で12月3日に発売され、Steam版は12月4日に発売される。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。