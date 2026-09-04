「腕の良い歯医者に治療してもらえば一生安心」は大きな間違い。現役歯科医が明かす終わらない治療ループの罠
「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」の前岡遼馬氏が自身のYouTubeチャンネルで「『名医に治療してもらえば一生安心』は嘘。現役歯科医が明かす残酷な真実」を公開した。前岡氏は、腕の良し悪しや最先端の治療法に頼るだけでは生涯健康な歯を保つことはできないと断言し、患者自身の生活習慣とセルフケアの重要性について強く提言している。
前岡氏は、開業以来12年間、歯科衛生士を雇わずにすべての患者の経過を診てきた自身の経験から、「歯科治療では生涯健康にはなれない」と語る。多くの患者が「〇〇の治療はどうですか？」と治療内容や名医ばかりを探し求めるが、そのマインドセット自体が完全に間違っていると指摘する。がんの手術後に不摂生を続ければ再発するように、歯科疾患もまた、病気を作った根本原因である生活習慣を改めなければ必ず再発すると説いた。
さらに前岡氏は、この状況を「雨漏りしている家」に例えて解説する。家の中に落ちてきた水を懸命にかき出す作業が今の歯科医療における「対症療法」であり、本当に必要なのは屋根に登って穴を塞ぐこと、すなわち患者自身による「セルフケアの改善」であると説明。甘いものの過剰摂取や適当な歯磨き、無意識の食いしばりなど、屋根に穴をあけ続けているのは他ならぬ患者自身であると厳しい現実を突きつけた。
また、日本の医療制度が抱える限界にも言及。「病気は偶然起こる」という前提で作られている現在の保険診療では、削る・詰める・抜くといった物理的な治療行為にしか報酬が発生しない。そのため、生活習慣の改善指導に時間を割くことが経営的に難しく、対症療法が盛大に行われているという業界の構造的な問題を明かした。
最後に前岡氏は、どれほど最新のインプラント治療を施しても人工の歯は天然の歯に勝てないとし、「最高の医療はいつの時代も治療を受けずに済むことだ」と結論づける。名医を探す時間があるなら、手鏡を持って自分の口内を観察し、セルフケアの質を向上させることこそが、一生自分の歯で食事を楽しむための唯一の道であると視聴者に語りかけた。
前岡氏は、開業以来12年間、歯科衛生士を雇わずにすべての患者の経過を診てきた自身の経験から、「歯科治療では生涯健康にはなれない」と語る。多くの患者が「〇〇の治療はどうですか？」と治療内容や名医ばかりを探し求めるが、そのマインドセット自体が完全に間違っていると指摘する。がんの手術後に不摂生を続ければ再発するように、歯科疾患もまた、病気を作った根本原因である生活習慣を改めなければ必ず再発すると説いた。
さらに前岡氏は、この状況を「雨漏りしている家」に例えて解説する。家の中に落ちてきた水を懸命にかき出す作業が今の歯科医療における「対症療法」であり、本当に必要なのは屋根に登って穴を塞ぐこと、すなわち患者自身による「セルフケアの改善」であると説明。甘いものの過剰摂取や適当な歯磨き、無意識の食いしばりなど、屋根に穴をあけ続けているのは他ならぬ患者自身であると厳しい現実を突きつけた。
また、日本の医療制度が抱える限界にも言及。「病気は偶然起こる」という前提で作られている現在の保険診療では、削る・詰める・抜くといった物理的な治療行為にしか報酬が発生しない。そのため、生活習慣の改善指導に時間を割くことが経営的に難しく、対症療法が盛大に行われているという業界の構造的な問題を明かした。
最後に前岡氏は、どれほど最新のインプラント治療を施しても人工の歯は天然の歯に勝てないとし、「最高の医療はいつの時代も治療を受けずに済むことだ」と結論づける。名医を探す時間があるなら、手鏡を持って自分の口内を観察し、セルフケアの質を向上させることこそが、一生自分の歯で食事を楽しむための唯一の道であると視聴者に語りかけた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。 お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。