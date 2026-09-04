G大阪が磐田の24歳MF角昂志郎を完全移籍で獲得「言葉にするのは得意ではないので…」
ガンバ大阪は4日、ジュビロ磐田からMF角昂志郎を完全移籍で獲得したことをクラブ公式サイト上で発表した。
Ｇ大阪のクラブ公式サイトは「このたび、角 昂志郎選手がジュビロ磐田より完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします」と発表。同サイトには、以下のように角のコメントが掲載されている。
「ジュビロ磐田から加入することなりました。角昂志郎です。言葉にするのは得意ではないので、プレーで示したいと思います！ ガンバ大阪にタイトルを！ 応援よろしくお願いします！」
角は、2002年8月13日生まれの24歳。東京武蔵野シティFC U－15やFC東京ユースなどで育成を受けると、筑波大学在学中の2024年3月には2025シーズンより磐田へ加入内定したことが発表され、同月22日に特別指定選手として登録された。磐田では公式戦通算64試合に出場して5ゴール2アシストをマークしていた。
Ｇ大阪のクラブ公式サイトは「このたび、角 昂志郎選手がジュビロ磐田より完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします」と発表。同サイトには、以下のように角のコメントが掲載されている。
「ジュビロ磐田から加入することなりました。角昂志郎です。言葉にするのは得意ではないので、プレーで示したいと思います！ ガンバ大阪にタイトルを！ 応援よろしくお願いします！」
角は、2002年8月13日生まれの24歳。東京武蔵野シティFC U－15やFC東京ユースなどで育成を受けると、筑波大学在学中の2024年3月には2025シーズンより磐田へ加入内定したことが発表され、同月22日に特別指定選手として登録された。磐田では公式戦通算64試合に出場して5ゴール2アシストをマークしていた。