ショパンを聴いていた0歳児、次の瞬間…“コクン”とした姿に73.7万いいね「気持ち良すぎて頭が…」
弟が弾くショパンのピアノ演奏を聴きながら、頭をコクンと下げる赤ちゃんの動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。久保山菜摘さん（@natsumikuboyama）が投稿したこの動画には73.7万いいねが集まり、温かい家族の風景に癒される声が多く寄せられた。日常的に音楽と触れ合う環境や、0歳から楽しめるクラシックコンサートの企画について、ピアニストである母親の久保山さんに話を聞いた。
【動画】ショパンの生演奏にじっと耳を傾ける赤ちゃん、このあと頭が“コクン”…
■お腹の中にいた頃から聴いていたピアノの音
--弟さんがショパンを演奏している時、息子さんが頭をコクンと下げる姿を見て、ご家族はどのような反応でしたか。また、普段の弟さんと息子さんはどのような様子ですか。
「弟がショパンを弾き始めると、息子は音楽を聴きながら弟のことを見て、弟も時々息子と目を合わせていました。目が合うと二人とも自然と笑顔になっていて。当時は生後6ヵ月でまだ長い時間頭を支えられず、音楽に合わせるようにポトッと頭が下がってしまった瞬間、私と弟は思わず笑ってしまいました。息子が顔を上げると『なんで二人とも笑っているの？』と言いたそうな不思議そうな表情をしていて、それもまた可愛かったです。
私にはふわっとした笑顔を見せるのに対して、弟には少し違って無邪気で活発な笑顔を見せるように感じます。弟の声が聞こえてリビングに入ってくると、足をバタバタさせて喜ぶこともあり、弟も離乳食を食べさせたりと、家族の一員として息子との時間を楽しんでくれています」
--久保山さんご自身がピアニストですが、息子さんは普段どのように音楽と触れ合っていますか。
「妊娠中もピアニストとして演奏活動を続けていて、3ヵ国15都市でコンサートをしたので、息子はお腹の中にいる頃から私の演奏を一番近くで聴いてくれていたことになります。私が舞台に立って演奏を始めると、いつも静かにして聴いてくれていました。普段は一人で立つ舞台でも、『今日は息子も一緒にいる』と思うと不思議と安心できて、心強く感じていました。出産後は、練習や息子を連れて行けるリハーサルにはできるだけ一緒に行き、生の音を自然に聴ける環境を作っています」
--普段、音楽を聴いている時に息子さんが見せる反応や、特に好きそうな音楽があれば教えてください。
「小さい頃はじっと静かに聴いていることが多かったのですが、少し成長するとピアノの鍵盤や私の指の動きをよく見るようになり、最近では『自分でも弾きたい』という気持ちが出てきたようです。私がピアノを弾き始めると必ず高速ハイハイでやってきて、自分でも鍵盤を弾きます。おもちゃのピアノではもう満足できないようです（笑）。
妊娠中はピアノソロのほか、弦楽器との共演も多かったので、ピアノと弦楽器の音は特に興味深そうに、気持ちよさそうに聴いているように感じます。私がよく弾いているショパンも、特に静かに聴いていることが多いので好きなのかなと感じています」
■「子どもがいるから」と好きなことを諦めなくていい
--「0歳から大人まで楽しめる本格的クラシックコンサート」を企画したきっかけや、コンサートに込めた思いを教えてください。
「『子どもと一緒に行けるクラシックコンサートはなかなかない』という声を聞くことがありましたが、子どもがいるからといって大人が好きなことを諦めなくてもいいのではないかと思いました。赤ちゃんだからと子ども向けの音楽だけではなく、本格的なクラシックにも触れてほしいと思ったのがきっかけです。
赤ちゃんも集中しやすいように1曲ずつを短めにし、全体を約40分にしています。昨年の公演では、たくさんの人がいる環境に驚いて泣いてしまう赤ちゃんもいましたが、皆さん趣旨を理解してくださっているので、他のお客様が気にかけてくださるなど優しい空気に包まれていました。『こんなコンサートをずっと待っていました』と声をかけていただいたことも印象に残っています」
--息子さんには、これからどのように音楽と関わっていってほしいと思いますか。
「必ずピアニストや音楽家になってほしいと思ってこの環境を作っているわけではありません。私たち夫婦が好きなものを楽しんでいる姿を息子が近くで見て、一緒に楽しんでくれたらそれだけで十分嬉しいです。もし将来、息子自身が『音楽をやってみたい』と言ってくれたらもちろん応援したいですが、これからいろいろな経験をして、好きなものを見つけていってほしいですね。
私が教えているというよりは、息子を通して私自身がもう一度人生を楽しませてもらっていて、学ばせてもらうことばかりです。家族でいろいろな経験をしながら、楽しい時間を一緒に共有していけたらいいなと思っています」
■お腹の中にいた頃から聴いていたピアノの音
--弟さんがショパンを演奏している時、息子さんが頭をコクンと下げる姿を見て、ご家族はどのような反応でしたか。また、普段の弟さんと息子さんはどのような様子ですか。
「弟がショパンを弾き始めると、息子は音楽を聴きながら弟のことを見て、弟も時々息子と目を合わせていました。目が合うと二人とも自然と笑顔になっていて。当時は生後6ヵ月でまだ長い時間頭を支えられず、音楽に合わせるようにポトッと頭が下がってしまった瞬間、私と弟は思わず笑ってしまいました。息子が顔を上げると『なんで二人とも笑っているの？』と言いたそうな不思議そうな表情をしていて、それもまた可愛かったです。
私にはふわっとした笑顔を見せるのに対して、弟には少し違って無邪気で活発な笑顔を見せるように感じます。弟の声が聞こえてリビングに入ってくると、足をバタバタさせて喜ぶこともあり、弟も離乳食を食べさせたりと、家族の一員として息子との時間を楽しんでくれています」
--久保山さんご自身がピアニストですが、息子さんは普段どのように音楽と触れ合っていますか。
「妊娠中もピアニストとして演奏活動を続けていて、3ヵ国15都市でコンサートをしたので、息子はお腹の中にいる頃から私の演奏を一番近くで聴いてくれていたことになります。私が舞台に立って演奏を始めると、いつも静かにして聴いてくれていました。普段は一人で立つ舞台でも、『今日は息子も一緒にいる』と思うと不思議と安心できて、心強く感じていました。出産後は、練習や息子を連れて行けるリハーサルにはできるだけ一緒に行き、生の音を自然に聴ける環境を作っています」
--普段、音楽を聴いている時に息子さんが見せる反応や、特に好きそうな音楽があれば教えてください。
「小さい頃はじっと静かに聴いていることが多かったのですが、少し成長するとピアノの鍵盤や私の指の動きをよく見るようになり、最近では『自分でも弾きたい』という気持ちが出てきたようです。私がピアノを弾き始めると必ず高速ハイハイでやってきて、自分でも鍵盤を弾きます。おもちゃのピアノではもう満足できないようです（笑）。
妊娠中はピアノソロのほか、弦楽器との共演も多かったので、ピアノと弦楽器の音は特に興味深そうに、気持ちよさそうに聴いているように感じます。私がよく弾いているショパンも、特に静かに聴いていることが多いので好きなのかなと感じています」
■「子どもがいるから」と好きなことを諦めなくていい
--「0歳から大人まで楽しめる本格的クラシックコンサート」を企画したきっかけや、コンサートに込めた思いを教えてください。
「『子どもと一緒に行けるクラシックコンサートはなかなかない』という声を聞くことがありましたが、子どもがいるからといって大人が好きなことを諦めなくてもいいのではないかと思いました。赤ちゃんだからと子ども向けの音楽だけではなく、本格的なクラシックにも触れてほしいと思ったのがきっかけです。
赤ちゃんも集中しやすいように1曲ずつを短めにし、全体を約40分にしています。昨年の公演では、たくさんの人がいる環境に驚いて泣いてしまう赤ちゃんもいましたが、皆さん趣旨を理解してくださっているので、他のお客様が気にかけてくださるなど優しい空気に包まれていました。『こんなコンサートをずっと待っていました』と声をかけていただいたことも印象に残っています」
--息子さんには、これからどのように音楽と関わっていってほしいと思いますか。
「必ずピアニストや音楽家になってほしいと思ってこの環境を作っているわけではありません。私たち夫婦が好きなものを楽しんでいる姿を息子が近くで見て、一緒に楽しんでくれたらそれだけで十分嬉しいです。もし将来、息子自身が『音楽をやってみたい』と言ってくれたらもちろん応援したいですが、これからいろいろな経験をして、好きなものを見つけていってほしいですね。
私が教えているというよりは、息子を通して私自身がもう一度人生を楽しませてもらっていて、学ばせてもらうことばかりです。家族でいろいろな経験をしながら、楽しい時間を一緒に共有していけたらいいなと思っています」