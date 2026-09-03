JRA FUNがYouTubeで公開

日本中央競馬会（JRA）の公式競馬エンタメサイト「JRA FUN」の公式YouTubeが8月28日、CM動画を2本公開。ファンからは歓喜の声が上がっている。

JRA FUNは8月28日にYouTubeチャンネルを更新。「Hello, Special Times.『Amazing Story』篇」の30秒バージョンと15秒バージョンの2本のCM動画を公開した。

2005年に無敗でクラシック3冠を達成したディープインパクトと、主戦・武豊の人馬一体の姿が浮かび上がる。聞こえてくるのはディープが勝ったレースの実況だ。「さあ、次の物語へ。」という文字とともに締めくくられる。

突如公開されたCMに、ネット上の競馬ファンも反応した。

「かっこ良すぎる。そしてシンプルにいい」

「30秒で泣けるってすごくね」

「ただただ、シンプルに惹き付けられるんよ」

「やばいこういうの最高すぎるもっとやってください」

「ディープインパクトは特別な存在です。永遠の英雄。 実況だけでも、そのシーンが蘇り心が震える」

「JRAがまた泣かしに来た」

ディープインパクトは父サンデーサイレンス、母ウインドインハーヘア（母の父アルザオ）の血統。通算14戦12勝でG1は7勝。全レースで武豊が手綱を取った。



（THE ANSWER編集部）