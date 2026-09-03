競馬ファン感動「30秒で泣ける」 突如公開されたJRA新CMに喝采「やばいこういうの最高すぎる」
JRA FUNがYouTubeで公開
日本中央競馬会（JRA）の公式競馬エンタメサイト「JRA FUN」の公式YouTubeが8月28日、CM動画を2本公開。ファンからは歓喜の声が上がっている。
JRA FUNは8月28日にYouTubeチャンネルを更新。「Hello, Special Times.『Amazing Story』篇」の30秒バージョンと15秒バージョンの2本のCM動画を公開した。
2005年に無敗でクラシック3冠を達成したディープインパクトと、主戦・武豊の人馬一体の姿が浮かび上がる。聞こえてくるのはディープが勝ったレースの実況だ。「さあ、次の物語へ。」という文字とともに締めくくられる。
「かっこ良すぎる。そしてシンプルにいい」
「30秒で泣けるってすごくね」
「ただただ、シンプルに惹き付けられるんよ」
「やばいこういうの最高すぎるもっとやってください」
「ディープインパクトは特別な存在です。永遠の英雄。 実況だけでも、そのシーンが蘇り心が震える」
「JRAがまた泣かしに来た」
ディープインパクトは父サンデーサイレンス、母ウインドインハーヘア（母の父アルザオ）の血統。通算14戦12勝でG1は7勝。全レースで武豊が手綱を取った。
（THE ANSWER編集部）