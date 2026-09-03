高難度トリックを次々成功

小学6年生で11歳のスケーター・河上恵蒔（かわかみ・えま＝サカイサイクル）が、今年7月4日に千葉・幕張メッセで開催された「X Games Chiba 2026」で男子史上最年少となる金メダルを獲得。11歳299日での「エックスゲームズ最年少金メダリスト（男子）」として、自身5つ目のギネス世界記録に認定されたことが3日に発表された。

超満員の幕張メッセ。河上が見せたパフォーマンスは、歴史の扉をこじ開けるものだった。高難度トリックの「ボディバリアル900」や「720からフェイキー720」を次々と成功させると、会場に大歓声が響き渡った。

ターゲットは、同大会の絶対王者で4連覇中のギー・クーリー（17＝ブラジル）。河上はその連勝を止め、夏・冬を通じたX Games史上最年少の男子金メダリストに輝いた。

その歩みは規格外で2024年、9歳9か月で出場した「X Games Ventura 2024」で男子最年少出場記録を更新し、翌年の「X Games Salt Lake City 2025」では10歳293日で銅メダルを獲得し、「最年少X Gamesメダリスト（男子）」としてギネス世界記録に認定された。

今年6月27日（現地時間）には、米カリフォルニア州サクラメントで開催された「X Games Sacramento 2026」の「MOONPAY MEN’S SKATEBOARD VERT BEST TRICK」でも銅メダルを獲得するなど、世界のトップライダーを相手に実績を積み重ねてきた。

そんな河上は通算5つ目のギネス世界記録達成を受けこの日、インスタグラムを更新。素直な胸の内と、周囲への深い感謝をつづっている。

「夢だったX Gamesで金メダルを獲得できたことに加えて、もう一つ大きな夢が叶いました。このような記録を残すことができて、本当に嬉しいです！ ここまで支えてくださったスポンサーの皆様、友達、家族、そしていつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます」

そして、「これからも感謝の気持ちを忘れず、『挑戦』を大切に、自分らしく成長していきます」と宣言した。

河上は、1分間でバックサイド540を13回成功させた記録や大会での「900」3連続成功など数々の衝撃を与えてきた。今後も「挑戦」を続け、さらなる飛躍を目指す。

【河上恵蒔が保持する5つのギネス世界記録】

Most backside 540 skateboard tricks in one minute

（1分間にスケートボードでバックサイド540を行った最多数 13回 24年5月22日）

Most consecutive skateboard ‘900’ in competition （male）

（男子大会でスケートボード「900」を連続で行った最多回数 3回 24年6月15日）

Youngest X Games athlete （male）

（エックスゲームズ男子最年少出場選手 9歳294日 24年6月28日）

Youngest X Games medallist （male）

（最年少男子Xゲームズメダリスト 10歳293日 25年6月28日）

Youngest X Games gold medallist （male）

（エックスゲームズ男子最年少金メダリスト 11歳299日 26年7月4日）



（THE ANSWER編集部）