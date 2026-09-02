【シニアライフ】ライフさん、夫婦二人暮らしの無理をしない「小さな節約」
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【暮らしのヒント】シニアライフ/小さな節約/老後の為に」を公開した。動画では、ライフさんが実践している、我慢せずに心豊かに暮らすための「小さな節約」術を紹介している。
ライフさんは節約について、「どうしてもガマンがつきまとうイメージ」があるとしつつも、そればかりではストレスが溜まって続かなくなると指摘。「無駄使いはしないけれど必要なところにはお金をかける」という、緩やかでストレスフリーな節約の考え方を提案している。
具体的な実践例として、コーヒーやお茶などの飲料水はペットボトルを買わず、家で淹れることでコストパフォーマンスを高めていることを挙げた。部屋に飾る花も毎回購入するのではなく、庭やベランダで育てた花を摘むことでコストを抑えている。また、天気が怪しい日の外出には折り畳み傘を携帯し、急な雨による出先での無駄な出費を防止。食材については生協を利用し、買い物の回数を減らすことで無駄買いの防止につなげている。
さらに、子どもたちが巣立ち夫婦二人暮らしになったことを機に、毎日していた洗濯を一日おきに変更し、お風呂の残り湯を利用している。夜は夫婦の好みでもあるという淡い光を楽しみながら、照明の光量を落として節電を心がけている様子が収められている。
「チリが積もって山となる日を楽しみに」と、日々の小さな積み重ねを大切にするライフさんの姿勢は、老後に向けた無理のない暮らし方の参考になりそうだ。
ライフさんは節約について、「どうしてもガマンがつきまとうイメージ」があるとしつつも、そればかりではストレスが溜まって続かなくなると指摘。「無駄使いはしないけれど必要なところにはお金をかける」という、緩やかでストレスフリーな節約の考え方を提案している。
具体的な実践例として、コーヒーやお茶などの飲料水はペットボトルを買わず、家で淹れることでコストパフォーマンスを高めていることを挙げた。部屋に飾る花も毎回購入するのではなく、庭やベランダで育てた花を摘むことでコストを抑えている。また、天気が怪しい日の外出には折り畳み傘を携帯し、急な雨による出先での無駄な出費を防止。食材については生協を利用し、買い物の回数を減らすことで無駄買いの防止につなげている。
さらに、子どもたちが巣立ち夫婦二人暮らしになったことを機に、毎日していた洗濯を一日おきに変更し、お風呂の残り湯を利用している。夜は夫婦の好みでもあるという淡い光を楽しみながら、照明の光量を落として節電を心がけている様子が収められている。
「チリが積もって山となる日を楽しみに」と、日々の小さな積み重ねを大切にするライフさんの姿勢は、老後に向けた無理のない暮らし方の参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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