クズ男に惹かれてしまうのは「脳のバグ」!? 鼻くそを食べる男に“運命”を感じた女性の驚きの心理
いつの世もカス男・クズ男との恋にハマる女性は少なくない。その“あやまち”はなぜ起こるのか？ 歪んだ愛憎劇の名手で、新刊『恋のカスと愛のクズ』を上梓した漫画家にくまん子氏と、数々の恋愛相談に応じてきた人気YouTuber佐伯ポインティ氏がその答えに迫る！
◆女がクズ男にハマるのは“脳のバグ”が原因だった!?
「そんな男、やめときなよ」と言われるほど、なぜかのめり込んでしまう──。クズ男との恋は、なぜ“運命”にすり替わってしまうのか。あらゆる人の恋愛相談に応じてきた2人に、「クズ男特有の“電撃”のような言動が女性の認知をバグらせる」仕組みを解き明かしてもらった。
佐伯ポインティ（以下、佐伯）：先生の新刊『恋のカスと愛のクズ』でも、主人公しずみは、自分を決して本命にはしてくれず曖昧な関係を続ける男・春斗にハマっています。周囲が「もっと大事にしてくれる人がいるよ」と正論を投げかけても、本人はまったく耳を貸そうとしないのは“あるある”だな～！と思いました。
にくまん子（以下、まん子）：しずみのように、口では「早く身を固めたい」と言いつつドブのような恋愛にハマる人って、周囲とは全然違う特別な世界が見えている。自信がなくて、自分自身を雑に扱っている女性ほど、自分を否定したり冷たく扱ってきたりする男性が現れると「この人は私の本質を見抜いてる！」と錯覚しちゃうんです。
佐伯：なるほど、ネガティブな自己評価と、相手からの扱いが解釈一致して安心するんですね。
まん子：むしろ、自分を肯定してくれる“いい人”のことは「そんなわけない」とアレルギー反応を起こして信用できなかったりするんですよね。
--なぜそのような思考に陥ってしまうのでしょうか？
佐伯：モラハラ系のクズ男にハマった女性に話を聞くと、最初は「こんな面白い人に初めて出会った」と思ったという人が多いんです。あとから考えれば、単に失礼だったり、距離の詰め方がおかしかったりするんだけど、出会ったときはそれが「こんなことされたことない！」という“未知の刺激”になって、「おもしれー男」と脳がバグってしまうらしくて。
◆鼻くそを食べた男に運命を感じた理由
まん子：ポインティさんのもとには、そういうクズ男のエピソードがたくさん集まってきそうですね。
佐伯：最近聞いた中でいちばんシビれたのは、マッチングアプリで知り合った男性が完璧に独身偽装していた話。いきなり家に招かれたときも妻子の痕跡はどこにもなかったそうなんですが、彼が「こだわりの注文住宅を建ててくれた」と自慢していた建築家のSNSを検索したら、その家の前で奥さんと写っている「完成記念写真」が見つかって既婚者だと発覚したという。建築家を自慢したい欲求から足がついたことを含めて、業が深い話だなと（笑）。
◆女がクズ男にハマるのは“脳のバグ”が原因だった!?
「そんな男、やめときなよ」と言われるほど、なぜかのめり込んでしまう──。クズ男との恋は、なぜ“運命”にすり替わってしまうのか。あらゆる人の恋愛相談に応じてきた2人に、「クズ男特有の“電撃”のような言動が女性の認知をバグらせる」仕組みを解き明かしてもらった。
にくまん子（以下、まん子）：しずみのように、口では「早く身を固めたい」と言いつつドブのような恋愛にハマる人って、周囲とは全然違う特別な世界が見えている。自信がなくて、自分自身を雑に扱っている女性ほど、自分を否定したり冷たく扱ってきたりする男性が現れると「この人は私の本質を見抜いてる！」と錯覚しちゃうんです。
佐伯：なるほど、ネガティブな自己評価と、相手からの扱いが解釈一致して安心するんですね。
まん子：むしろ、自分を肯定してくれる“いい人”のことは「そんなわけない」とアレルギー反応を起こして信用できなかったりするんですよね。
--なぜそのような思考に陥ってしまうのでしょうか？
佐伯：モラハラ系のクズ男にハマった女性に話を聞くと、最初は「こんな面白い人に初めて出会った」と思ったという人が多いんです。あとから考えれば、単に失礼だったり、距離の詰め方がおかしかったりするんだけど、出会ったときはそれが「こんなことされたことない！」という“未知の刺激”になって、「おもしれー男」と脳がバグってしまうらしくて。
◆鼻くそを食べた男に運命を感じた理由
まん子：ポインティさんのもとには、そういうクズ男のエピソードがたくさん集まってきそうですね。
佐伯：最近聞いた中でいちばんシビれたのは、マッチングアプリで知り合った男性が完璧に独身偽装していた話。いきなり家に招かれたときも妻子の痕跡はどこにもなかったそうなんですが、彼が「こだわりの注文住宅を建ててくれた」と自慢していた建築家のSNSを検索したら、その家の前で奥さんと写っている「完成記念写真」が見つかって既婚者だと発覚したという。建築家を自慢したい欲求から足がついたことを含めて、業が深い話だなと（笑）。