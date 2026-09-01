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こんにちは、きんちゃんちです🌺 東京から沖縄・北谷へ移住した40代夫婦です。 このチャンネルでは、 🏝️ 沖縄移住・北谷暮らし 💰 FIRE・資産形成・DIE WITH ZERO ✈️ 旅行・思い出への投資 🏌️ ゴルフ・夫婦の日常 を通して、 「お金を増やすこと」ではなく、増やしたお金でどんな人生を送るか。 そんなテーマを発信しています。 私たちのモットーは、 「率先実行」＝ 思ったらすぐ動く。 人生で一番若い日は今日。 人生は有限だからこそ、 時間・健康・お金・夫婦の時間を大切にしながら、 40代・50代からでも人生をもっと楽しめることを、リアルな日常を通してお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👫 妻：みー（39歳・元薬剤師） 🎓 夫：あき（49歳・ITエンジニア／投資好き・あだ名「教授」） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📩 お仕事のご依頼・お問い合わせ ▶ kinchanchi.okinawa@gmail.com ▶ InstagramのDM ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📷 Instagram 日々の沖縄暮らしや夫婦の日常をリアルタイムで発信しています🌺