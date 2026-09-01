沖縄移住はなぜ「3年で帰る」のか？40代夫婦が明かす地方移住の盲点と知られざる背景
ミー氏とアキ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【沖縄移住】3年で帰るって本当？40代夫婦が考える「帰る人・帰らない人」」を公開した。動画では、沖縄移住者が「3年で帰る」とよく言われる説について、実際に沖縄で暮らす40代夫婦の視点から、本土へ帰る主な理由と、反対に定住できる人の特徴について客観的に分析している。
動画の冒頭でアキ氏は、本土へ戻る大きな理由の1つ目として「経済状況関連」を挙げる。沖縄は全国最下位の平均給与である一方、食料品の物価が全国1位になるなど、想像をはるかに超える物価高であることを指摘。現役世代がこのままの環境で働き続けると「全然お金貯められないじゃん」という現実に直面し、将来の資産構築に不安を抱いて本土へ戻るケースが多いと語る。
2つ目の理由として挙げられたのが「医療」の問題だ。専門医が少なく、地域によっては休日の救急医療機関が存在しないため、年齢を重ねるにつれて不安が大きくなると説明。特に持病を持つ人や、緊急時の医療アクセスを重視する人にとっては「切実な悩み」になるとし、移住を継続するかどうかの判断材料になると指摘している。
さらに、子どもの進学先の選択肢の少なさや、親の介護、台風による不便さ、高い物流コスト、人間関係の構築など、日々の小さな不満が積み重なって帰郷を決断する要因になっていると列挙した。
一方で、沖縄に残り続ける人の特徴として、「収入や働き方に目処が立っている人」や「不便さをある程度許容できる人」を挙げた。便利さよりも沖縄の気候や海、独自の時間の流れを大切にしたいという価値観を持つことが定住の鍵になると解説。最後に「移住をゴールにせず、合わなければまた次へ進めばいい」と柔軟な姿勢を持つことの重要性を提言し、これから移住を考える人へ向けて現実的なアドバイスを送っている。
動画の冒頭でアキ氏は、本土へ戻る大きな理由の1つ目として「経済状況関連」を挙げる。沖縄は全国最下位の平均給与である一方、食料品の物価が全国1位になるなど、想像をはるかに超える物価高であることを指摘。現役世代がこのままの環境で働き続けると「全然お金貯められないじゃん」という現実に直面し、将来の資産構築に不安を抱いて本土へ戻るケースが多いと語る。
2つ目の理由として挙げられたのが「医療」の問題だ。専門医が少なく、地域によっては休日の救急医療機関が存在しないため、年齢を重ねるにつれて不安が大きくなると説明。特に持病を持つ人や、緊急時の医療アクセスを重視する人にとっては「切実な悩み」になるとし、移住を継続するかどうかの判断材料になると指摘している。
さらに、子どもの進学先の選択肢の少なさや、親の介護、台風による不便さ、高い物流コスト、人間関係の構築など、日々の小さな不満が積み重なって帰郷を決断する要因になっていると列挙した。
一方で、沖縄に残り続ける人の特徴として、「収入や働き方に目処が立っている人」や「不便さをある程度許容できる人」を挙げた。便利さよりも沖縄の気候や海、独自の時間の流れを大切にしたいという価値観を持つことが定住の鍵になると解説。最後に「移住をゴールにせず、合わなければまた次へ進めばいい」と柔軟な姿勢を持つことの重要性を提言し、これから移住を考える人へ向けて現実的なアドバイスを送っている。
YouTubeの動画内容
関連記事
海が見える絶景3LDK！東京から沖縄へ移住した夫婦の「大満足」なリゾートマンション
40代夫婦が「今やりたいこと」を本気で整理 人生を豊かにする「タイムバケットリスト」とは
【沖縄移住の現実】台風が来たらどうなる？北谷で3日間過ごしたリアルな記録
チャンネル情報
こんにちは、きんちゃんちです🌺 東京から沖縄・北谷へ移住した40代夫婦です。 このチャンネルでは、 🏝️ 沖縄移住・北谷暮らし 💰 FIRE・資産形成・DIE WITH ZERO ✈️ 旅行・思い出への投資 🏌️ ゴルフ・夫婦の日常 を通して、 「お金を増やすこと」ではなく、増やしたお金でどんな人生を送るか。 そんなテーマを発信しています。 私たちのモットーは、 「率先実行」＝ 思ったらすぐ動く。 人生で一番若い日は今日。 人生は有限だからこそ、 時間・健康・お金・夫婦の時間を大切にしながら、 40代・50代からでも人生をもっと楽しめることを、リアルな日常を通してお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👫 妻：みー（39歳・元薬剤師） 🎓 夫：あき（49歳・ITエンジニア／投資好き・あだ名「教授」） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📩 お仕事のご依頼・お問い合わせ ▶ kinchanchi.okinawa@gmail.com ▶ InstagramのDM ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📷 Instagram 日々の沖縄暮らしや夫婦の日常をリアルタイムで発信しています🌺
youtube.com/@kinchanchi_okinawa YouTube