自身のインスタグラムで公開

テニスの4大大会・全米オープン（OP）は8月30日（日本時間31日）、米ニューヨークで開幕した。そんな中、2006年の大会覇者であるマリア・シャラポワさん（ロシア）が自身のインスタグラムを更新。39歳になった“妖精”に現地ファンも熱視線を送っている。

シャラポワさんは自身のインスタグラムに、メキシコに新しく開業した超高級リゾート「Amanvari」を訪れた様子を投稿。綺麗なビーチでの風景や、ホテル内とみられるジムやプールでの過ごし方を動画や写真で紹介している。

「ビジネスカジュアルの服や、幼児用おやつを大量に詰め込まずに機内持ち込みバッグをパッキングしたの、いつぶりだか思い出せないくらい。女子旅で、新しくてかなり豪華なAmanvari resort を一足先にお邪魔してきた」と記した投稿には海外ファンからコメントが相次いだ。

「夢のようね」

「わあ、すごく素敵！ 一秒一秒を思いっきり楽しんで」

「これぞ美の極み」

「生きる最も美しい女性アスリートだ」

「眩しいぐらい輝いてる」

「いつもゴージャス」

「私の永遠のアイドル」

「今でもかわいすぎるだろ」

4大大会で通算5度優勝し「ロシアの妖精」として人気を博したシャラポワさん。20年に現役を引退し、22年に第一子を出産したが、変わらぬ美貌にファンも釘付けとなっているようだ。



（THE ANSWER編集部）