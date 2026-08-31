『VIVANT』×アジア大会がコラボ！ “バルカ共和国”メンバーが渋谷をジャック
9月16日からTBS系で独占生放送される『アジア大会 愛知・名古屋』と、日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）のコラボが実現。『VIVANT』第1シーズンの舞台となった“バルカ共和国”のメンバーが『アジア大会』への憧れを発信する特別ビジュアルが、9月1日～14日までの2週間、東京・渋谷のSHIBUYA WALL‐JACKエリア内で掲出される。
【写真】渋谷にて「VIVANT×アジア大会」特別コラボ実施！
この企画では東京・渋谷のSHIBUYA WALL‐JACKエリアにあるビジュアルを撮影し、「＃VIVANT_アジア大会」のハッシュタグをつけたSNSでの投稿をPRしている。
さらに、9月7日から1週間、東京と名古屋で1箇所ずつ特別パロディポスターも掲出予定。掲出場所は9月7日のTBS公式SNSにて（※予告なく変更される場合があり）。
そして、9月14日から「VIVANT×アジア大会」のコラボ動画を公開予定。それぞれの詳細告知はTBSの公式Xアカウントにて。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】渋谷にて「VIVANT×アジア大会」特別コラボ実施！
この企画では東京・渋谷のSHIBUYA WALL‐JACKエリアにあるビジュアルを撮影し、「＃VIVANT_アジア大会」のハッシュタグをつけたSNSでの投稿をPRしている。
さらに、9月7日から1週間、東京と名古屋で1箇所ずつ特別パロディポスターも掲出予定。掲出場所は9月7日のTBS公式SNSにて（※予告なく変更される場合があり）。
そして、9月14日から「VIVANT×アジア大会」のコラボ動画を公開予定。それぞれの詳細告知はTBSの公式Xアカウントにて。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。