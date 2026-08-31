冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが8月29日、更新。“甘くない梨”を甘くするテクニックを紹介しています。

【画像】アイラップ公式「これはアリ！」と激推し あま～い梨が爆誕する裏技！

甘くない梨が“あま～い梨”に！

公式アカウントは「梨がお店に並び始めました。甘くない梨に当たると、一気にテンション落ちるよね…」と前置きし、「そんな時はお砂糖をかけて、一晩冷蔵庫で寝かせると…あま～い梨が爆誕するよ。最初邪道かなと思ったけど、これはアリ！お試しあれ」とコメント。

カットした梨に砂糖をかけ、アイラップに包んで一晩寝かせるアイデアを提案しています。

ユーザーから「ハチミツでもいいですか？」と質問が寄せられると、「梨にハチミツが合うかは分かりませんが、試す価値はあるかもですね…！（個人的にはクセのない砂糖を推します）」と回答。「かなり水分抜けたり食感変わったりしませんか？」という疑問に対しては、「私がやったものは特に変化はありませんでした。甘くない梨が甘い梨に変化しただけって感じです。ただ砂糖をかけすぎたら、水分が抜けたりフニャフニャになるかもしれませんね」と答えています。

この投稿に対しSNS上では、「わぁ、ちょうどさっぱりしすぎて、甘さがない梨を買ってしまったトコロだったので、今日試してみます！」「糖度の書いてあるスーパーありがたい。それでもむいてひとくち食べた瞬間うん？ってなりますね」など、さまざまな反応が寄せられました。

