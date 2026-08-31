2歳の女の子が寝る前に、2匹の大型犬に「バイバイ！」と何度も手を振ったら…？早く眠りたい大型犬たちの反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で25万5000回再生を突破。「最高」「笑ったw」といった声が寄せられています。

【動画：夜、2歳の女の子が寝る前に『バイバイ』と大型犬に伝えた結果→『寂しがるかな』と思いきや…まさかの反応】

大型犬2匹と女の子の寝る前の様子

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「ゴン」ちゃん＆「サン」ちゃんと２歳の女の子の寝る前のやり取りです。

この日の夜、たくさん散歩をしてお疲れ気味のゴンちゃんは、リビングの床でウトウトしていたそう。しかしまだ遊び足りない女の子がちょっかいを掛けると、しっぽを振りながら笑顔で相手をしてくれたとか。優しい対応に心がほっこりします。

しばらくするとゴンちゃんは再びウトウトし始め、おもちゃで遊んでいたサンちゃんも寝る体勢になったので、そろそろ女の子にも寝室に移動してもらうことに。

「バイバイ！」に対する反応に爆笑

ママさんが「ゴンとサンにバイバイして」と言ったら、女の子は元気いっぱいに「バイバイ！」と手を振ったそう。しかし2匹は眠気の限界が近づいているため、しらけた態度だったとか。それでも女の子は空気を読まずに、何度も「バイバイ！」と手を振ります。

するとゴンちゃんは「わかったから早く行ってくれ…」とばかりに眉をひそめ、ものすごく渋いお顔で女の子を見つめたそう。そしてサンちゃんに至っては、完全にスルーして寝ていたとか。ゴンちゃんの感情ダダ漏れの表情や、女の子と2匹の温度差が面白すぎて、思わず笑ってしまいます！

全然寝てくれない女の子にドン引き！

ついにゴンちゃんも「もう限界だから寝よう～」とうつ伏せに。その姿を見たら女の子も寝室に行く気になったかと思いきや、なんと遊ぶ気満々で滑り台の上へ！これにはゴンちゃんとサンちゃんも「嘘でしょ？まだ寝ないの？」とドン引きしてお顔を上げたそう。

そしてようやく女の子がママさんに連れられてリビングから出て行くと、ゴンちゃんとサンちゃんは「やれやれ、やっと行ったか」と一安心して眠りについたとか。元気いっぱいな女の子に２匹が振り回される光景は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「お顔がww」「やれやれ感が最高w」「温度差がめっちゃおもしろい」「皆でいると何気ない日常が幸せそう」といったコメントが寄せられています。

ゴンちゃん＆サンちゃんと女の子の微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。