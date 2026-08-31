疲れて散歩拒否…？ 2歳児にリードを引かれ“拒否柴”発動、疲れて座り込む柴犬に4.2万いいね
2歳の女の子がリードを引いて歩こうとするも、すでにお散歩に満足して座り込んでしまう柴犬の姿を収めた動画がInstagramに投稿され話題を呼んでいる。柴犬 むぎさん（@shiba_mugista）が「むぎなりにちょっと葛藤してる笑」とコメントを添えて投稿したこの様子には、4.2万件のいいねが集まった。微笑ましいお散歩の裏側や、双子の子どもたちと犬との日常について、投稿主の柴犬 むぎさんに話を聞いた。
【写真】言葉が通じなくても表情でわかる、柴犬・むぎの言いたいこと…
――2歳のまーちゃんがリードを引いてお散歩することになった経緯と、疲れて葛藤しながらも付き合ってあげるむぎちゃんのその時の様子を詳しく教えてください。
「2歳になった頃から何でも『じぶんで！』と言ってやりたがるようになりました。このお散歩も、その結果です。『じゃあ少しだけ持ってみようか。』とリードを渡した時点でむぎは十分歩いており、もう帰りたい様子でした。まーちゃんがリードを握って少しの間は様子を見ていましたが、やはり疲れてしまったようで座り込んてしまいました。むぎはお散歩が十分になると、すぐに”拒否柴”をします」
――「大人の言う言葉をよく聞いている」とのことですが、この時ご夫婦でどのような声かけをしていて、むぎちゃんは具体的にどんな反応を見せていたのか教えてください。
「普段から私たちはむぎに対して『むぎ、おいでー。』とか『さぁ歩くよ！』とか『どうしたのむぎちゃん？』とかよく声掛けをします。前述の通り、よく”拒否柴”をするので…。子どもに『こうやって話しかけるんだよ』などと教えたことはないのですが、まーちゃんは見ていて自然に覚えてしまったのだと思います。むぎは耳でこそ聞いていますが、疲れたらもう動きません」
――普段の生活において、むぎちゃんと双子のお子さまたちはどのような距離感で接していて、一緒に遊ぶ時はどんな雰囲気なのかお聞かせください。
「双子同士でとっても仲がいいので、むぎはなんとなく側にいて見守ることが多いです。ただ、双子の気分によっては、遊びにつきあわされることもあります。絶対に吠えたり噛んだりせず、優しく応じてくれる素敵なお姉さんです」
――疲れていてもお子さまに合わせてあげる優しいむぎちゃんですが、普段からお子さまたちに対してお姉ちゃんのように頼もしく振る舞うエピソードがあればぜひ教えてください。
「体調を崩して保育園を休んだりすると、いつも以上に娘に寄り添ってくれます。『大丈夫？』とでも言っているように見えて、本当に優しく頼もしいです。また、娘が私たち親に叱られるときにも、なんとなくススっと側にやってくることがあります。『大丈夫だよ。ごめんねしてるよ』と目で伝えてくれているように感じます」
――これから双子のお子さまたちが成長していくにつれて、むぎちゃんとどのような関係性を築き、ご家族でどんな風に過ごしていってほしいか親御さんとしての思いをお聞かせください。
「むぎは人が大好きで甘えん坊で、賢くお利口で、誰にでも愛されることのできる柴だと思っています。親バカならぬ飼い主バカですが、本気で尊敬し、愛しています。彼女の姿を見ている双子は、もう自然と優しい子に育ってくれると確信しています。お互いがお互いを大切に想い、尊敬し合い、愛情を表現し合えるような、幸せな関係性を深めていってほしいと思います」
――2歳のまーちゃんがリードを引いてお散歩することになった経緯と、疲れて葛藤しながらも付き合ってあげるむぎちゃんのその時の様子を詳しく教えてください。
「2歳になった頃から何でも『じぶんで！』と言ってやりたがるようになりました。このお散歩も、その結果です。『じゃあ少しだけ持ってみようか。』とリードを渡した時点でむぎは十分歩いており、もう帰りたい様子でした。まーちゃんがリードを握って少しの間は様子を見ていましたが、やはり疲れてしまったようで座り込んてしまいました。むぎはお散歩が十分になると、すぐに”拒否柴”をします」
――「大人の言う言葉をよく聞いている」とのことですが、この時ご夫婦でどのような声かけをしていて、むぎちゃんは具体的にどんな反応を見せていたのか教えてください。
「普段から私たちはむぎに対して『むぎ、おいでー。』とか『さぁ歩くよ！』とか『どうしたのむぎちゃん？』とかよく声掛けをします。前述の通り、よく”拒否柴”をするので…。子どもに『こうやって話しかけるんだよ』などと教えたことはないのですが、まーちゃんは見ていて自然に覚えてしまったのだと思います。むぎは耳でこそ聞いていますが、疲れたらもう動きません」
――普段の生活において、むぎちゃんと双子のお子さまたちはどのような距離感で接していて、一緒に遊ぶ時はどんな雰囲気なのかお聞かせください。
「双子同士でとっても仲がいいので、むぎはなんとなく側にいて見守ることが多いです。ただ、双子の気分によっては、遊びにつきあわされることもあります。絶対に吠えたり噛んだりせず、優しく応じてくれる素敵なお姉さんです」
――疲れていてもお子さまに合わせてあげる優しいむぎちゃんですが、普段からお子さまたちに対してお姉ちゃんのように頼もしく振る舞うエピソードがあればぜひ教えてください。
「体調を崩して保育園を休んだりすると、いつも以上に娘に寄り添ってくれます。『大丈夫？』とでも言っているように見えて、本当に優しく頼もしいです。また、娘が私たち親に叱られるときにも、なんとなくススっと側にやってくることがあります。『大丈夫だよ。ごめんねしてるよ』と目で伝えてくれているように感じます」
――これから双子のお子さまたちが成長していくにつれて、むぎちゃんとどのような関係性を築き、ご家族でどんな風に過ごしていってほしいか親御さんとしての思いをお聞かせください。
「むぎは人が大好きで甘えん坊で、賢くお利口で、誰にでも愛されることのできる柴だと思っています。親バカならぬ飼い主バカですが、本気で尊敬し、愛しています。彼女の姿を見ている双子は、もう自然と優しい子に育ってくれると確信しています。お互いがお互いを大切に想い、尊敬し合い、愛情を表現し合えるような、幸せな関係性を深めていってほしいと思います」