「後半、適当すぎやろ」――。まだまだ幼い顔立ちがチャームポイントの茶トラの子猫。一生懸命に顔を洗っていたはずなのに、ひとクセある子猫の毛づくろいが、SNSで笑いと癒やしを届けています。投稿は記事執筆時点で86万表示を突破し、4.3万件を超えるいいねを獲得。「すごくかわいい」「空振りが愛おしい」と反響が寄せられています。

【動画：丁寧に毛づくろいしていた子猫→だんだんと『雑』になっていって…まさかの動き】

一生懸命なのにちょっと不器用 子猫の毛づくろいに注目

Xアカウント「ココカラ」に投稿され、注目を集めているのは、茶トラの子猫「ポタ」くんです。ポタくんは、今年8月に飼い主さんのもとへ迎えられたばかりの男の子。まだあどけなさの残る顔立ちがなんとも愛らしい子猫です。

ある日、ポタくんは前足を使って一生懸命に毛づくろいをしていたそう。最初は前足で顔を丁寧にこするようにしていましたが、その動きはどこかぎこちなく、まだまだ練習中といった様子だったそうです。

ところが、毛づくろいを続けるうちにポタくんの動きに変化が。最初こそ丁寧だった前足の動きは次第に速くなり、ついには顔に当たらず、勢いよく宙をかいて「空振り」するようになったといいます。そんなポタくんの姿に、飼い主さんも思わず「後半適当すぎやろ」とツッコミ。

さらに後半になるにつれて前足の動きは激しさを増し、毛づくろいというよりも、まるで「ヤケクソ」になったかのような勢いに。ラストスパートには雑さが最高潮に達し、最後は毛づくろいを切り上げ、そのまま走ってどこかへ行ってしまったそうです。ポテンシャルの高すぎる前足の素早い動きを見ていると、毛づくろいが上達する日も近いかもしれませんね。

一生懸命なのに、なぜか途中から雑になってしまったポタくん。まだまだ練習中だからこそ見られる不器用な姿も、子猫時代ならではのかわいらしさなのかもしれません。投稿を見たXユーザーからは、「空振りが愛おしい」「不慣れヤケクソ毛づくろい大好き」「思った以上に適当すぎてかわいい」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「ココカラ」では、今回紹介したポタくんをはじめ、ほかにも3匹の猫たちの日常が投稿されており、それぞれの個性あふれる姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：Xアカウント「ココカラ 」さま

執筆：Hana

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。