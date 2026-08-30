【動画】仲良しすぎる…ぴったりセットの2頭のカワウソ

2026年8月12日、そんな呟きと共に紹介された動画がXで話題となりました。

Xユーザーの「エコバッグ」（＠ecobe08）さんが投稿したのは、「鹿児島市平川動物公園」（以下、平川動物公園）で撮影した2頭のカワウソ。

並んで泳いだかと思えば、同じように方向転換。とにかく、離れる気配がありません。

そんな2頭の姿に、Xユーザーからは4万4000件を超える「いいね」のほか、

「反則級の可愛さ！」

「たぶん日本一のなかよしカワウソ」

「これになりたい人生だった かわいい」

といった、仲良しぶりに悶絶する声が寄せられています。

Jタウンネット記者は、動画を撮影したエコバッグさんに話を聞きました。

「あまりにも仲が良過ぎない？」家族も思わずツッコミ

エコバッグさんによると、動画を撮影したのは8月11日13時ごろ。祝日の平川動物公園を訪れた際の一場面でした。

この日はとても暑く、来園者も少なめ。カワウソやほかの動物たちを、ゆっくり観察できたそうです。

そこで目にしたのが、まるでセットのようになって動く2頭。

動画の中だけでなく、とにかくずっと寄り添っていたそうで、その様子を見ていたエコバッグさんの家族も、思わず「あまりにも仲が良過ぎない？？」と笑ってしまったといいます。

平川動物公園にも話を聞くと、2頭はコツメカワウソの「ヤマト」（オス）と「チェリー」（メス）とのこと。

ヤマトは2010年11月12日生まれ、チェリーは2009年7月5日生まれで、2頭とも高齢のカワウソです。

コツメカワウソは川辺に生息し、泳ぎが得意。約5〜6分ほど潜水することもあり、水中では甲殻類や小魚などを捕食します。

日中は活発に動くことは少ないものの、飼育員の姿を見つけるとテンションが上がり、元気に動き回ることもあるそう。

2頭とも高齢ということもあり、動物園では体重測定などの健康管理や運動を行い、少しでも元気で長生きできるように飼育しています。

年齢を重ねても寄り添うヤマトとチェリーの姿に、

とエコバッグさんは話してくれました。

これからも2頭そろって、元気な姿を見せてほしいですね。（ライター／ころんころ）