心理カウンセラーで公認心理師の栗林あやが「余計なお世話をしてくる人。親切を押しつける心理と対処法【公認心理師が解説】」を公開した。

動画では、頼んでいないアドバイスを押し付けてくる人の心理と、罪悪感を抱かずに断るための具体的な方法を提示している。



栗林はまず、頼んでもいないのに「もっと明るい色の服を着た方がいい」などと口出しをしてくる人について言及する。

断ると不機嫌になり、無理に合わせて喜ぶと自分ばかりが疲れてしまう「ありがた迷惑」な状況に悩む人は少なくない。

このような事態が起こる背景について、栗林は相手の目的が「あなたを助けること」ではなく、「人の役に立って感謝されたい」という自分自身の満足を満たすことだからだと解説する。



人は親切を差し出されると、感謝してお返しをしなければいけないという心理が働くため、断ることに罪悪感を抱きやすい。

さらに、相手の機嫌を損ねないよう愛想笑いでやり過ごしがちだが、栗林はこれを「相手の自己満足を満たしてあげるお役目」を引き受けてしまっている状態だと指摘した。



その上で、自分を守るための具体的な対処法を2つ紹介している。1つ目は「断ることを大ごとにしないこと」である。

長々と理由を説明せず、「私はこっちが気に入っている」と感謝の言葉とともにサラッと価値観の違いを伝えるのがポイントだという。



2つ目は「断った後の気まずい感じを自分のせいにしないこと」である。

相手が不満そうな態度をとるのは、自分の思い通りにならなかったという相手自身の問題であり、自分が悪いわけではないと断言した。



相手を変えようとせず、自分の心と時間を守ることに集中するのが一番の自己防衛である。

他人の自己満足のために自分をすり減らす役目を手放し、自分自身の好みを守る重要性に気づかされる内容となっている。



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